Honda Civic (1991) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Er zijn legio mooiere auto's voorbij gekomen in deze rubriek dan deze Civic. Dan hebben we het niet alleen over de staat van deze '91-er, maar ook over het ontwerp. Toch is er een goede reden om 'm op het podium te tillen. De vierde generatie van de Civic is namelijk goeddeels uitgestorven in Nederland en zeker een sedan is uiterst zeldzaam. Dat maakt het dus een bijzonder leuke spot, waarvoor we Willem Verstraten hartelijk bedanken!

Het Rover-broertje van deze Civic kwam eerder dit jaar al eens langs en we kunnen wel stellen dat die in een totaal andere staat verkeerde. De Civic is namelijk duidelijk niet met fluwelen handschoentjes aangepakt in zijn 30-jarige bestaan. Van voren tot achteren zit de auto onder niet te missen beschadigingen en zelfs de kromgebogen kentekenplaat aan de voorkant verdient kennelijk geen aandacht. Het grootste probleem spotten we echter bij de achterste wielkast. Daar is een bekende vijand van de Civic al flink tekeer gegaan: de roestduivel.

De eigenaar van deze overigens met een 90 pk sterke 1.5 uitgeruste Civic rijdt 'm al 16 jaar, dus in ieder geval is het een doorzetter. Waarschijnlijk laat de Civic hem of haar nooit staan, al is het wel de vraag hoe lang het nog goed zal gaan. Misschien valt het onderhuids mee, alleen de apk-keuring die uiterlijk in mei volgend jaar moet plaatsvinden wordt mogelijk wel een spannende. Hopelijk gaat er nog wat liefde in!