Honda bevestigt F1-ondersteuning Red Bull tot 2026

Afgelopen Formule 1-seizoen werd Max Verstappen kampioen met de F1-motor van Honda in zijn RB16B, maar direct erna was het Honda-feestje alweer voorbij. Althans, Honda trok zich na het seizoen van 2021 officieel terug uit zijn actieve rol in de Formule 1. Op de achtergrond blijft Honda echter wel gewoon de krachtbronnen leveren aan Red Bull Racing en AlphaTauri, alleen worden die nu nog slechts heel subtiel onder de naam HRC (Honda Racing Corporation) gevoerd. Red Bulls F1-topman Helmut Marko gaf begin dit jaar al aan dat Honda de komende jaren gewoon motoren blijft leveren, nu is er ook eindelijk de bevestiging vanuit Honda zelf.

Enigszins mosterd na de maaltijd, lijkt het, maar nu is Honda's betrokkenheid dus in ieder geval écht in kannen en kruiken en nu ook tot en met 2025. Aanvankelijk zou er alleen nog tot en met 2023 een akkoord zijn. "De Red Bull Group heeft Honda ook om ondersteuning gevraagd voor de drie seizoenen van 2023 tot 2025. Als resultaat van besprekingen en overwegingen tussen de twee bedrijven zijn we tot deze overeenkomst gekomen", aldus Honda. De fabrikant benadrukt daarbij dat het gaat om technische ondersteuning en nadrukkelijk niet om ontwikkeling van de motoren. Dat laatste druist immers in tegen wat Honda eind 2020 besloot. Overigens is de ontwikkeling van de huidige F1-motoren überhaupt 'bevroren' voor alle leveranciers in de Formule 1.

Red Bull reageert verheugd op de deal. Teambaas Christian Horner verklaart: "Red Bulls partnerschap met Honda is ongelofelijk succesvol geweest en we zijn blij dat dit tot het einde van het huidige motorentijdperk in 2025 doorgaat." Helmut Marko voegt toe: "We bedanken Honda voor hun positieve reactie op verdere samenwerking. We hebben een succesvolle relatie tot op heden, door het coureurskampioenschap in 2021 te winnen en we gaan momenteel aan de leiding in het coureurs- en constructeurskampioenschap. Ons doel is om beide titels te pakken in 2022."