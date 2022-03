Hoe verhoudt de Toyota Yaris Cross zich tot de C-HR?

Toyota had altijd al terreinwagens en SUV’s, maar met de C-HR heeft het merk ook geproefd aan het succes van de cross-over. Dat smaakte naar meer, dus is er nu ook de Yaris Cross. En er zit nóg meer in het vat.

De Yaris is een kleine auto, zowel van naam als van reputatie. Dus stel je de verbazing voor als je zegt met een Yaris Cross voor te rijden en er komt ineens zo’n forse auto de hoek om. Je moet maar net weten wat ‘Cross’ betekent en dat het qua formaat weinig te maken heeft met de gewone Yaris. De huidige B-segmenter is namelijk een best aardige auto, maar hij is zelfs voor het B-segment aan de compacte kant. Iets wat je ook merkt op bijvoorbeeld de achterbank. De Yaris Cross tapt uit een heel ander vaatje. Hij is breder, hoger en vooral een stuk langer dan de vertrouwde hatchback en zodoende een stuk breder inzetbaar. Dat zal ongetwijfeld aanslaan. Het hele segment is bijzonder populair en je zou zelfs kunnen zeggen dat Toyota wat laat op het feestje is verschenen. De Renaults Captur en Peugeots 2008 van deze wereld zijn namelijk al jaren niet aan te slepen. Nu had Toyota wel de Urban Cruiser – die óf gewoon net niet de goede toon aansloeg, óf gewoon zijn tijd te ver vooruit was – maar in dit segment doet uitstraling een hoop. Veel kleine cross-overs zijn niet eens zoveel meer dan de MPV’s van vroeger met een iets stoerdere neus. Niemand rekent op serieuze terreinkwaliteiten. Maar hoe klein de verschillen ook zijn in dit segment: brave MPV’s zijn uit en stoere cross-overs zijn in.

Naast de duurtester

De relatief compacte C-HR bevindt zich een segment boven de Yaris Cross, maar wij vonden het wel interessant om hem eens naast onze duurtester te zetten. Hoe groot zijn de verschillen nu echt? De Yaris Cross oogt nauwelijks kleiner. En dan is er ook nog een verhoogde versie van de Toyota Corolla onderweg ook. Nog saillanter wordt het als je bedenkt hoe klein een RAV4 van 25 jaar geleden was; die had als driedeurs met zijn formaat gemakkelijk tussen deze auto’s gepast. Inmiddels zijn we heel wat generaties verder en is de RAV4 een vrij forse auto geworden, die zelfs nog boven de nog te verschijnen Corolla Cross is gepositioneerd.

Maar terug naar vandaag en naar bestaande auto’s. Beide modellen hebben een hybride aandrijflijn. Inmiddels is dat in bijna alle gevallen de meest aantrekkelijke versie bij een Toyota. Ze zijn wel verschillend. De C-HR heeft een 1.8-viercilindermotor die samenwerkt met elektrokracht, de Yaris een 1.5-driecilinder. De Yaris heeft echter een moderne elektromotor en een betere accu, waardoor hij in systeemvermogen amper onderdoet voor de C-HR. Op de sprint scheelt het allemaal niet bar veel; enkel met de stopwatch merken we er wat van. Nou ja, van de snelheid, want als we het pedaal in beide auto’s vloeren, zorgt de cvt-aandrijving er uiteraard voor dat de motor lekker hoog in de toeren blijft hangen. Dan valt meteen op dat de C-HR minder lawaai maakt dan de Yaris Cross. De huidige Toyota’s zijn toch al niet de stilste auto’s op de markt: wind- en afrolgeluiden dringen op snelwegtempo al snel de cabine in. Onderlinge verschillen zijn er vandaag wel. Dat zit hem meer in de isolatie dan in het motorgeluid. De buitenmaten van de C-HR zijn wellicht niet extreem veel anders dan die van de Yaris Cross, maar hij staat wel op een ander platform. Beide zijn op TNGA-basis, maar de Yaris staat op GA-B en de C-HR op GA-C. Dat maakt hem tot een C-segmenter, ook al is hij klein in zijn soort. Dat merk je ook tijdens het rijden. Niet alleen aan het geluid, maar ook aan de verfijning.

Beide Toyota’s liggen stukken strakker op de weg dan tien jaar geleden bij het merk het geval was (denk aan de Auris) en hierdoor heb je inderdaad wat meer rijplezier. In de Yaris gaat het echter wel met iets minder verfijning en comfort in vergelijking met zijn grotere broer. Let wel: als we de Yaris afzonderlijk rijden, vinden we het allerminst een slechte auto als het gaat om wegligging, maar de C-HR laat ook hier blijken dat een segment hoger meer is dan een letter of formaat. Hij biedt op slechte stukken weg net wat meer comfort, zonder dat hij iets aan wegligging opoffert.

Strakke lijnen en rare vormen

Bekijken we de cockpit, dan is het niet per se meer van hetzelfde. In de C-HR zien we een hoop merkwaardige lijnen en vormen die typerend zijn voor Japanse auto’s. De hoge middentunnel bouwt je flink in, en voor je neus zitten kokers met ‘ouderwetse’ tellers, iets wat ooit symbool stond voor sportiviteit. Tegenwoordig hebben echter ook supercars een tft-scherm achter het stuur, net als de Yaris Cross. Niet alleen daardoor oogt de Yaris moderner, de hele cockpit is strakker getekend. Het asymmetrische van de CH-R ontbreekt en het geheel oogt wat meer als, eh, één geheel. Het multimediasysteem is van een nieuwe generatie. Niet per se uitgebreider dan dat in de C-HR, maar wel beter te bedienen.

Kijken we naar de ruimte, dan schelen de kofferbakken niet eens zo heel veel, maar op de achterbank betaalt de Yaris de prijs voor zijn kleinere wielbasis. Je zit in de C-HR duidelijk ruimer. Evengoed doet de Yaris Cross het voor een auto met die naam best goed, al was er natuurlijk ooit de merkwaardige Yaris Verso, waarin je over ruimte ook niet te klagen had.

Nemen we de prijs in ogenschouw, dan zien de zaken er wat scheef uit. Het verschil in prijs tussen de C-HR op de foto’s en onze duurtester is opvallend klein. Dat komt vooral doordat de Yaris is afgeladen met opties. Het is een launch-edition, met bijvoorbeeld two-tone metallic lak, een elektrisch bedienbare achterklep, leren bekleding en stuurverwarming allemaal standaard aan boord. Hierdoor loopt de prijs wat op in vergelijking met de C-HR in Style-uitvoering, die wat van die luxe mist. Maar ook met gelijke uitrusting zijn de prijsverschillen niet extreem, wat de keuze lastig maakt. Hoewel de C-HR bij het rijden meer verfijning en comfort biedt én meer ruimte, is de Yaris namelijk merkbaar moderner. De aandrijflijn kan vaker elektrisch rijden en is zuiniger, terwijl de auto niet langzamer is. Daarbij zien het multimediasysteem en de veiligheidsopties er moderner uit, al is Toyota Safety Sense op beide modellen standaard.

Ben je in de markt voor een relatief compacte, maar wel verhoogde auto van Toyota, dan is het dus wikken en wegen. Wil je het beste van twee werelden, dan loont het waarschijnlijk om te wachten op de eerder genoemde Corolla Cross. Die staat op hetzelfde platform als de C-HR en zal minstens zo goed rijden, maar ook minstens zo modern zijn als de Yaris. Maar goed, het prijskaartje zal navenant mee stijgen, wat de keuze niet gemakkelijker maakt.