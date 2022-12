Herboren Borgward failliet verklaard

Al in april vroeg de Chinees-Duitse reïncarnatie van Borgward faillissement aan, maar nu zijn de deuren van het bedrijf definitief gesloten. In Nederland hebben we nooit van de 'nieuwe' Borgward-waren mogen proeven.

Het klassieke Borgward dat je waarschijnlijk vooral kent van de Isabella keerde onder Chinees-Duitse leiding in 2008 terug. Althans, in dat jaar werd Borgward Group AG uit de grond gestampt, een bedrijf waarbij de kleinzoon van het oorspronkelijke Borgward én het Chinese Foton Motor betrokken was. Door de jaren heen stelde het herboren Borgward een viertal cross-overs en SUV's voor, maar wegens tegenvallende verkopen ging het de onderneming niet bepaald voor de wind. In april dit jaar vroeg Borgward faillissement aan en nu heeft het officieel zijn poorten gesloten.

De eerste auto van het herboren Borgward was de BX7, eeen 4,71 meter lange SUV met een geblazen 2.0 viercilinder turbomotor. Later volgden de BX3, BX5 en BX6. Geen van deze cross-overs wist de harten van de consument te winnen. Niet in China, maar ook niet in landen als Duitsland en Ierland waar Borgward zijn modellen aan de man trachtte te brengen. Volgens het Chinese equivalent van de ACEA verkocht het merk in 2020 nog maar zo'n 8.700 auto's en vorig jaar slechts 3.350. In 2019 had Borgward zijn beste verkoopjaar, toen verkocht het zo'n 45.000 auto's.

De laatste nieuwkomer die Borgward presenteerde was een studiemodel: de Borgward Isaballa Concept. Een productieversie daarvan is nooit gekomen. We durven de gok te wagen dat het het nu op de fles gegane Borgward in mindere mate in de herinnering voortleeft dan het oorspronkelijke merk.