Borgward breidt uit met BX3

Het in 2008 uit de grond gestampte Borgward Group presenteerde in 2015 tijdens de Autosalon van Genève zijn eerste model: de BX7 (foto 8 en 9). Die 4,71 meter lange SUV, waarvan ook een plug-in hybride variant bestaat (foto 10 en 11), kreeg een jaar later gezelschap van de kleinere BX5 (foto 12 en 13) en de BX6 (foto 14, 15 en 16). Dat 4,49 meter lange tweetal, waarbij de BX6 in feite de 'coupé-suv' is op basis van de BX5, maakt nu kennis met een model dat een stapje lager op de ladder komt te staan: de BX3.

De BX3 is overigens niet een geheel eigen model, daar Borgward in feite de Bin Yue van Geely van een eigen koets heeft voorzien. Wel is de BX3 met zijn lengte van 3,41 meter een stukje langer dan de 4,33 meter lange Geely waar hij zijn basis mee deelt. De wielbasis bedraagt 2,56 meter en daarmee is de afstand tussen de voor- en achteras opmerkelijk genoeg juist 4 centimeter korter dan die van de Bin Yue. De BX3 wordt aangedreven door een 150 pk sterke 1,4-liter grote viercilinder turbomotor die standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, al staat een zestrapsautomaat op de optielijst. Deze aandrijflijn levert Borgward ook in de BX5. De BX3 is in alle gevallen voorwielaangedreven en heeft een standaarduitrusting die onder meer twee airbags, airco, parkeersensoren en een elektrisch te openen achterklep bevat. Op de optielijst staan zaken als een 360 graden-camera en een panoramadak.

Borgward had aanvankelijk grote plannen om zijn auto's in Europa aan de man te brengen, al is het merk in ons werelddeel vooralsnog alleen in Duitsland aanwezig, het land waar Borgward ook zijn hoofdkantoor heeft staan. Deze BX3 is in Duitsland nog niet leverbaar.