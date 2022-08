Hennessey Venom F5 Roadster in aantocht

Hennessey Performance is voornamelijk een tuner van met name Amerikaanse pick-ups en muscle cars. Het bedrijf dat onder leiding staat van John Hennessey vuurt maar wat graag ruim 1.000 pk sterke creaties op autoland af, maar maakt ook helemaal zelf bloedsnelle auto's. Zo kwam het in 2020 met de Venom F5, de opvolger van de Venom GT die was gebaseerd op de Lotus Exige. Die 1.842 pk sterke Venom F5 is inmiddels uitverkocht, maar Hennessey geeft de auto binnenkort een open vervolg.

De Venom F5 Roadster waar Hennessey alvast een afbeelding van laat zien wordt in feite niets meer dan een opengeknipte versie van de bekende buitenissig snelle hypercar. Reken er dus op dat achter de voorstoelen dezelfde 1.842 pk en 1.617 Nm sterke twinturbo 6.6 V8 ligt als in de dichte Venom F5. Van de Venom F5 komen in totaal 24 exemplaren die stuk voor stuk ruim €2 miljoen kosten. De F5 Roadster zal tevens in een beperkte oplage gebouwd worden, al is nog niet bekend hoeveel exemplaren ervan komen en wat ze moeten gaan kosten.

De Venom F5 is in staat om in zo'n 20 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 400 km/h te schieten. Z'n topsnelheid: 484 km/h, al riep Hennessey aanvankelijk dat de auto een topsnelheid van 500 km/h moest kunnen halen. Vind je de Venom F5 bizar? Maak je borst dan maar nat voor het volgende project waar Hennessey Performance aan werkt. Het bedrijf werkt onder het kopje Project Deep Space namelijk aan een elektrische auto met zes wielen en vier zitplaatsen.