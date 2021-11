Hennessey Project Deep Space: automobiele waanzin

Het Amerikaanse Hennessey Performance is als een kind achter de kleitafel. Aan fantasie heeft het bedrijf geen gebrek en als iemand roept met een hypercar te komen, moet het bedrijf daar nog even overheen met een nog maffer gevaarte. De Texanen etaleren hun kinderlijke speelsheid en de passie voor eindeloze bergen pk's door een nieuwe hyper-GT aan te kondigen. Met zes wielen.

Hennessey Performance ken je ongetwijfeld van de machtige Venom F5, het Amerikaanse snelheidsmonster van eigen makelij dat de Venom GT opvolgde. Daarnaast levert Hennessey Performance excessieve krachtkuurtjes voor pick-ups. Meer dan eens lepelt het bedrijf 1.000 pk sterke en van meerdere turbo's voorziene achtcilinders in pick-ups en SUV's, maar ditmaal is het tijd voor iets nieuws. We krijgen alvast een voorproefje van wat Hennessey Performance 'Project Deep Space' noemt.

Er is nog weinig concreets bekend over Project Deep Space, maar Hennessey Performance omschrijft het gevaarte al als "[...] de duurste elektrische auto ter wereld" en spreekt over een vanafprijs van $3 miljoen, omgerekend zo'n €2,64 miljoen. En inderdaad, je las het goed. Elektrisch. Project Deep Space krijgt geen machtige V8-kracht met meerdere superchargers of turbo's, maar een elektrische aandrijflijn.

Dat is niet het enige waarmee Project Deep Space aandacht trekt. Project Deep Space wordt namelijk een zeswielig elektromonster met vleugeldeuren. Nu heeft Hennessey Performance wel ervaring met het bouwen van 6x6'en, maar een platgeslagen zeswielige hyper-GT hebben we nog niet eerder gezien. In elk wiel zit een elektromotor en Hennessey belooft dat zijn eerste EV "[...] slopend snel" wordt en dankzij een extra set wielen achter tot 50 procent meer tractie heeft dan een reguliere auto met vier wielen. Een eenvoudige rekensom. Meer beloftes? Zeker, we hebben het tenslotte over het bedrijf van oprichter John Hennessey en zijn kornuiten. De rond een uit koolstofvezel basis gebouwde Deep Space wordt zeer waarschijnlijk de snelst naar 320 km/h accelererende vierzitter ter wereld.

Project Deep Space moet een uiterst luxueuze vierzitter worden waarbij de stoelen over drie zitrijen zijn verdeeld. De bestuurder zit centraal voorin, schuin erachter vinden we twee zitplaatsen en centraal achterin zit de vierde passagier. Die laatste plek achterin is tevens de beste zitplek. Althans, zo lijkt het. Hennessey noemt het de stoel voor de VVIP, de Very Very Important Person en vergelijkt de verwennerij die het daar over zijn passagier uitstort met de luxe van een privéjet. Volgens Hennessey Performance is verder er ruimte genoeg voor vier golftassen - niet geheel onbelangrijk zo lijkt het. Aan de achterzijde heeft de uiteindelijke hypercar twee extra wielen, wat op papier in geheel rechte lijn 50 procent extra tractie oplevert.

Hoe het geheel precies opdroogt? We zijn erg benieuwd. Hennessey Performance kennende wordt het een absolute hommage aan automobiele krankzinnigheid. Hennessey Performance zegt van de lofzang aan waanzin 105 exemplaren te gaan bouwen. In 2026 moet de eerste 'Deep Space' worden geleverd.