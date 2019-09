Hennessey Performance komt met heftige Porsche Taycan

Hennessey Performance injecteert maar wat graag modellen van Amerikaanse makelij met een cocktail die zorgt voor een vermogenstoename tot wel 1.000 pk. Veelal gaat het om auto's die in de basis al uitgerust zijn met een krachtige achtcilinder, maar de Texanen zijn nu eens iets anders van plan. Het bedrijf zegt straks met een heftige Porsche Taycan te komen.

We krijgen alvast een gifgroen voorproefje te zien van de eerste elektrische auto die ooit door Hennessey Performance onder handen is genomen. Het bedrijf zegt eerst met kleine en vooral optische aanpassingen te komen. Denk hierbij aan de montage van een set grotere wielen en aangepast bumperwerk. Of het ook mogelijk is vermogen toe te voegen, zal Hennessey nog moeten uitvogelen. Volgend jaar krijgt Hennessey Performance zijn Taycan geleverd, op meer informatie zullen we dus nog even moeten wachten.

De Taycan is al als Turbo en als Turbo S gepresenteerd. Het vermogen is altijd indrukwekkend: in de Taycan Turbo komen de motoren tot 680 pk, de Turbo S schopt het zelfs tot 761 pk.