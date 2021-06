GTO Engineering toont interieur van Squalo

GTO Engineering laat stukje bij beetje wat meer los over de Squalo, een nieuwe auto die zowel uiterlijk als technisch op het verleden is geïnspireerd. Dat geldt ook voor het interieur, dat we nu te zien krijgen.

GTO Engineering is een Brits bedrijf dat vervlogen tijden wil doen herleven. Dat komt dit jaar tot uiting in de 'Squalo' gedoopte coupé die qua uiterlijk sterk is geïnspireerd op de Ferrari 250 GT SWB Berlinetta, volgens velen één van de meest smaakvolle ontwerpen ooit. De GTO Engineering Squalo mag er ook zijn, zo konden we onlangs al concluderen toen het bedrijf er meer foto's van deelde. Nu krijgen we enkele ontwerpschetsen te zien van het interieur en opnieuw moet worden gezegd dat het er smaakvol aan toe gaat.

Het interieur is duidelijk volgens hetzelfde principe ontworpen als het uiterlijk: er zijn overeenkomsten met de Ferrari, maar het gaat ook weer wat te ver om het een schaamteloze retro-kopie te noemen. De twee grote ronde klokken, het stuur en de vorm van de kuipstoeltjes doen aan het binnenste van de 250 GT SWB Berlinetta denken, maar voor de rest is het een nieuw getekende mix van klassiek en modern. Er zijn enkele verschillende kleurstellingen te kiezen in het grotendeels met de hand gemaakte interieur. Volgens GTO Engineering ontbreekt het niet aan moderne gemakken, zoals een goed geluidssysteem, smartphone-connectiviteit en infotainment, maar daarover maakt het in een later stadium meer bekend.

Zoals op bovenstaande foto goed is te zien, heeft de Squalo een handgeschakelde zesbak waarvan een deel van het mechaniek open en bloot is te zien. Reken maar dat het daarmee stevig poken wordt, want de bak is gekoppeld aan een door GTO Engineering zelf ontwikkelde 4.0 V12 die - wederom - geïnspireerd is op die van de Ferrari. Voorlopig heeft GTO Engineering nog wel even de tijd om het allemaal verder uit te werken. De Squalo staat namelijk pas op de productieplanning voor 2023.