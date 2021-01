Groupe Renault: nieuwe modellen en nieuwe focus

Groupe Renault maakt zich klaar voor de toekomst en presenteert een nieuwe strategie die uit drie fases bestaat. Tot en met 2025 presenteren de merken van Groupe Renault maar liefst 25 nieuwe producten, waarvan zich de helft in het Mégane- en Talismansegment bevindt. Een groot deel van de nieuwkomers is volledig elektrisch.

Renaulution. Dat is de naam van de strategie die Groupe Renault de komende jaren gaat uitzetten. Het concern wil zijn focus verschuiven van het verkopen van zo groot mogelijke aantallen auto's naar het verhogen van de waarde. Plan Renaulution is opgebouwd uit drie fases die parallel naast elkaar lopen: Resurrection, Renovation en Revolution. De Resurrection (heropleving)-fase is de periode tot 2023 waarin Groupe Renault onder meer zijn winstmarges wil vergroten en simpelweg meer geld in het laatje wil krijgen. In de Renovation (renovatie)-fase, tot en met 2025, zegt Groupe Renault zijn modellenaanbod stevig uit te breiden waardoor de winstgevendheid wordt vergroot. Revolution (revolutie), de naam van de fase vanaf 2025, is erop gericht om van Renault een van de grootste spelers op het gebied van nieuwe mobiliteit maken. Ook een wijziging: Groupe Renault zegt zijn prestaties niet langer te willen meten met termen als marktaandeel en verkoopaantallen, maar in bijvoorbeeld winst en kasstromen.

Groupe Renault wil zijn brutowinstmarge omstreeks 2023 verhoogd hebben naar 3 procent, een percentage dat omstreeks 2025 zelfs op 5 procent moet liggen. Hoe Groupe Renault gaat stroomlijnen? Onder meer door het aantal gebruikte platforms terug te brengen van zes naar drie (CMF-B/EV - CMF-CD en CMF-EV). Ook wil de autogroep het aantal gebruikte motorenfamilies terugbrengen van de huidige acht naar vier. Zo worden er geen benzine- en dieselmotoren in drie lijnen (laag, midden en hoge vermogens) meer ontwikkeld. Straks is er éen modulaire benzinemotorenfamilie waar ook mild-hybriden, hybriden en plug-ins onder vallen. Daarnaast komt er alleen nog voor bedrijfswagens een dieselmotorenlijn. Er komen twee families elektromotoren- en brandstofcellen, verdeeld in lage en midden/hoge vermogens. Ook wordt het algehele vermogensbereik vergroot. Waar Groupe Renault nu motoren bouwt met vermogens tussen de 60 en 300 pk, wordt dat bereik vergroot van 45 tot 400 pk.

Meer cijfers? Zeker. Tegen 2023 wil Groupe Renault € 2,5 miljard hebben bespaard. Let wel, dit plan is een verlengde van het eerdere '2022-plan' om de kostenbesparing in 2022 op €2 miljard uit te laten komen. In 2025 wil Groupe Renault z'n kostenplaatje met €3 miljard te hebben verkleind. De variabele kosten moeten, afgezet tegen het aantal geproduceerde auto's, in 2023 € 600 per auto lager liggen. Ook spendeert Groupe Renault de komende tijd minder in R&D (onderzoek en ontwikkeling). Het concern wil omstreeks 2025 nog 8 procent van de omzet investeren in R&D, momenteel ligt dat percentage op 10 procent.

Nieuwe modellen algemeen

Groupe Renault zegt tot en met 2025 maar liefst 24 nieuwe of vernieuwde modellen op de markt te brengen. De helft daarvan bevindt zich in het C- en D-segment. Een opvallende focus op 'grotere' modellen dus. Van de 24 nieuwkomers zijn er in ieder geval 10 volledig elektrisch. Groupe Renault verdeelt zijn activiteiten in vier takken, Renault, Dacia en Lada, Alpine en Mobilize. In totaal komen er zes nieuwe bedrijfswagens waarvan er drie volledig elektrisch zijn. Er komt een elektrische nieuwe A-segmenter, twee elektrische nieuwe B-segmenters en twee geëlektrificeerde B-segmenters. Ook komt er een niet geëlektrificeerd nieuw model in het B-segment. In totaal lanceert Groupe Renault zeven nieuwe C-segmenters. Drie daarvan zijn volledig elektrisch, drie zijn geëlektrificeerd en één ervan is puur en alleen met benzinemotoren te krijgen. In het D- en 'sportsegment' komen vijf nieuwe modellen waarvan er drie elektrisch en twee geëlektrificeerd zijn.

Renault

Renault moet volgens Groupe Renault staan voor 'modern en innovatief' en legt daarbij onder meer een grote focus op technologie, aandrijflijnen en mobiliteitsdiensten. Renault belooft dat het merk in Europa een waar offensief zal starten in het C-segment. Renault brengt in Europa tegen 2025 zeven C- en D-segmenters op de markt.

Renault wordt binnen Groupe Renault de grote speler op EV-gebied. Het merk moet de 'groenste' line-up van Europa krijgen. De helft van de op stapel staande nieuwkomers van Renault wordt een EV. Daarnaast mikt het merk erop dat 35 procent van zijn verkopen uit hybriden en plug-in hybriden zal bestaan en dat 30 procent volledig elektrisch zal zijn. Ook gaat Renault meer aandacht aan brandstofceltechniek besteden, onder meer door een joint-venture aan te gaan.

Dacia en Lada

Dacia 'blijft Dacia, met een vleugje coolness' - zo luiden de woorden van Groupe Renault over zijn Roemeense budgetmerk. Lada blijft 'ruig en stoer'. Dat betekent dat de merken gewoon doorgaan op de manier waarop ze momenteel bezig zijn, maar toch niet helemaal. Zowel Dacia als Lada breken de komende jaren voor het eerst door het C-segment heen, wat inhoudt dat er grotere modellen van de twee nuchtere merken in het vat zitten. De vier verschillende platforms die Dacia en Lada gebruiken, worden teruggebracht naar één modulaire basis. Zeer waarschijnlijk de van het CMF-B-platform afgeleide modulaire basis die Dacia al onder de nieuwe Sandero toepast. Ook moet het aantal carrosserievarianten, momenteel zijn het er 18, teruggebracht worden naar 11 stuks. Dacia en Lada lanceren tot en met 2025 7 nieuwe modellen, waarvan er zich 2 in het reeds genoemde C-segment bevinden. Zowel Dacia als Lada krijgen één C-segmenter. Goed nieuws, de merken gaan 'iconische modellen' doen herleven. Kijk dus niet gek op als Lada nu eens écht met een nieuwe Niva komt. Naast Dacia gaat ook Lada gebruik maken van LPG-motoren. Daarnaast krijgt Dacia op termijn eindelijk de beschikking over Renault's hybride E-Tech-technologie. Groupe Renault schetst al twee toekomstvisies van Lada en Dacia. Opvallend is dat voor Dacia gebruik wordt gemaakt van een nieuw lettertype. Mogelijk volgt een nieuw logo.

Alpine

Alpine wordt hervormd. Renault Sport Cars en Renault Sport Racing smelten er namelijk mee samen. Alpine moet op termijn helemaal elektrisch worden, maar het gaat voor het zover is ook gebruikmaken van het CMF-B-platform dat voor auto's als de Clio en Captur wordt gebruikt. Het merk kondigt onder meer de komst aan van een volledig elektrische sportauto die het samen met Lotus gaat ontwikkelen. Eerder zou Alpine met Caterham een auto ontwikkelen, maar die samenwerking liep helaas stuk. Ook staat het reeds aangekondigde nieuwe CMF-EV-platform voor Alpine op de rol. De F1-avonturen van Alpine gaan gewoon door. In 2025 moet Alpine winstgevend zijn. Het merk laat al een teaser van zijn beoogde modellenaanbod zien.

Mobilize

Mobilize is een nieuwe bedrijfstak die zich onder meer bezig gaat houden met nieuwe mobiliteit, data en diverse diensten die te maken hebben met energie. Auto's moeten minder lang stilstaan, reken er dus op dat er diverse mobiliteitsdiensten uit de grond worden gestampt. Ook wil Groupe Renault onder meer zijn CO2-afdruk tot een nulpunt te hebben teruggebracht. Groupe Renault komt met vier auto's die gericht zijn op mobiliteit. Twee ervan zijn voor autodeeldiensten, ééntje voor Uber-achtige diensten terwijl de laatste voor last mile delivery wordt ingezet. 'The King' is duidelijk de Dacia Spring, ernaast een samen met een Chinese autobouwer ontwikkeld elektrisch model. The Ace is een op stadsvervoer gericht EV'tje terwijl de 'Jack of all trades' een modulaire EV voor last mile delivery wordt.