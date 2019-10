'Grote vraag naar Hyundai Nexo drijft Nederlandse prijs op'

Wie nu een nieuwe Nexo bestelt, moet rekenen op een aankoopbedrag dat € 9.000 hoger ligt dan voorheen. De in 2018 gepresenteerde SUV met brandstofcel aan boord heeft vanaf heden een vanafprijs van € 82.142. De Nexo met Plus Pack ondergaat dezelfde prijsstijging en staat voor € 89.142 in de orderboeken. Deze prijzen zijn exclusief afleverkosten. AutoWeek vroeg de Nederlandse importeur naar de beweegredenen.

Een woordvoerder van Hyundai Motor Nederland verklaart dat de prijsstijging verband houdt met de gestegen vraag naar de innovatieve Koreaan. In Nederland zijn volgens de importeur alleen al dit jaar 77 Nexo's geregistreerd. Dat is lang niet alles. Volgens de zegsman "[...] staan er nog een klein 250 Nexo's in backorder". Ook buiten de Nederlandse landsgrenzen neemt de vraag naar de auto volgens de importeur toe. Om lange wachtlijsten te voorkomen, is besloten de prijzen op te stuwen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar uiteindelijk moet het voor de Nederlandse consument gunstig uitpakken.

"Hyundai Motor Nederland wil klanten die een Nexo hebben besteld, niet langer dan noodzakelijk laten wachten. Het oplopen van een wachttijd willen we te allen tijde voorkomen, zeker nu de laadinfrastructuur in Nederland eindelijk vorm krijgt. Daarom is besloten om alle orders voor de oude prijs af te leveren in 2020 en voor nieuwe orders een nieuwe prijs te berekenen." Onderaan de streep moet dit de Nederlandse Nexo-verkoop voor het Koreaanse hoofdkantoor een aantrekkelijker business case worden, iets dat volgend jaar voor een groter aantal voor de Nederlandse markt beschikbare Nexos moet zorgen. "De NEXO wordt komend jaar beter tot zelfs goed leverbaar in Nederland. De backorders kunnen in een sneller tempo worden weggewerkt."

Nexo

De Nexo is een elektrisch aangedreven SUV die zijn voor de elektromotoren bestemde stroom middels een brandstofcel zelf opwekt en opslaat in een 40 kWh groot accupakket. De elektromotor is 163 pk sterk en wie dat elektrohart met fluwelen voet aanspreekt, moet een WLTP-actieradius van 665 kilometer kunnen halen. De op een select aantal locaties in ons land verkrijgbare tankbare waterstof wordt opgeslagen in drie brandstoftanks met een gecombineerde inhoud van 156 liter. Nexo meet 4,67 meter in de lengte, is 1,86 meter breed en 1,53 meter hoog en daarmee is -ie langer, breder én lager dan voorganger ix35 FCEV. Niet alleen is de Nexo dus een maatje groter dan de 'waterstofversie' van de ix35, hij is ook zo'n twintig procent lichter, tien procent efficiënter en dertig procent krachtiger.