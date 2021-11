Grote bedrijven: 'Alle leaseauto's per 2025 uitstootvrij'

Alle nieuwe auto's voor de zakelijke markt moeten vanaf 2025 op elektriciteit of waterstof rijden. Daarvoor pleit een coalitie van diverse grote bedrijven en brancheorganisaties, waaronder ABN AMRO, Shell, LeasePlan, Philips, diverse energiebedrijven en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Ook de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Schiphol en Natuur&Milieu steunen het pleidooi, dat is gericht is aan de formerende politieke partijen. Een heldere norm is volgens de organisaties en bedrijven 'essentieel'. "Om de klimaatdoelen te kunnen halen is forse groei van het aantal voertuigen zonder uitstoot in de vloot noodzakelijk," melden ze in een verklaring. De opstellers van het pleidooi zouden graag zien dat de deadline van 2025 in het regeerakkoord komt te staan.

De rest in 2030

Uiterlijk in 2030 zouden alle personenauto's die nieuw op de Nederlandse markt verschijnen uitstootvrij moeten zijn, vinden ze. Die wens is in lijn met het Nederlandse Klimaatakkoord, maar moet wat de bedrijven en organisaties betreft ook in het regeerakkoord worden gezet. Het zou nog een stap verder gaan dan het doel van de Europese Unie, dat de deadline op 2035 zet.

De opstellers van het pleidooi wijzen erop dat ruim 55 procent van de nieuwe personenauto's voor de zakelijke markt bestemd is. Ze gaan er ook van uit dat het voor henzelf gunstig is om massaal over te stappen op elektrische of waterstofauto's. De totale kosten van uitstootvrije auto's dalen sterk. "Dit komt onder meer door snel dalende batterijprijzen en het feit dat de energie- en onderhoudskosten veel lager zijn dan bij auto’s met verbrandingsmotor." LeasePlan becijferde onlangs nog dat volledig elektrische leaseauto's nu al goedkoper zouden zijn dan conventioneel aangedreven leaseauto's.