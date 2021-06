Grondig vernieuwde Kia K9 gepresenteerd

Kia heeft in thuisland Zuid-Korea de orderboeken opengeslagen van zijn vernieuwde absolute topsedan: de K9. De K9 wisselt niet van generatie, al is de facelift die Kia op het model doorvoert behoorlijk ingrijpend. We kunnen je nu ook het interieur van Kia's bakbeest laten zien.

Kia's K9 kennen we in Europa niet. Hoewel de auto in Zuid-Korea al jaren K9 heet, bezigde de auto voorheen in de Verenigde Staten als K900 en elders in de wereld als Quoris zijn bestaan. De K9 is Kia's antwoord op topsedans als de Lexus LS en draait al even mee. De eerste generatie zag in 2012 het levenslicht, de huidige tweede generatie werd in 2018 gelanceerd. Inmiddels is de tweede generatie K9 dus enkele jaren oud en dat betekent dat de tijd rijp is voor een facelift.

Die facelift is nogal ingrijpend. Kia liet eerder al foto's van het exterieur van de vernieuwde K9 zien en daar viel uit op te maken dat de 5,12 meter lange sedan niet alleen een compleet nieuwe voorkant, maar ook een nieuw achterste krijgt. De relatief ronde koplampen en de rond aflopende grille van het in 2018 gepresenteerde origineel zijn vervangen door platte, strakke kijkers en een grotere, hoekigere grille. Ook de motorkap is compleet nieuw. Achterop monteert Kia nieuwe achterlichten, al doet de vorm van de basisunits nog denken aan de originele exemplaren. Ook die units zijn echter nieuw. Ze hebben een nieuwe led-indeling en zijn met elkaar verbonden door ledstrip die over de gehele breedte van de kont loopt. De kentekenplaat verhuist een verdieping omlaag en zit voortaan niet meer in de achterklep, maar in de achterbumper. Centraal op z'n bips draagt de K9 trots het nieuwe Kia-logo.

De wijzigingen die Kia in het interieur doorvoert, zijn minder ingrijpend. Het 12,3-inch grote infotainmentscherm maakt plaats voor een unit met een diameter van dik 14-inch. De K9 maakt kennis met een vingerafdrukscanner, een systeem waarmee de topsedan direct weet wie er in de auto plaatsneemt en op basis van die kennis zaken als de positie van de stoelen, de stand van de spiegels en de klimaatregeling instelt. De K9 krijgt voortaan over-the-air updates en het binnenste is volgens Kia afgewerkt met fraaiere materialen. Daarnaast zou ook de geluidsisolatie zijn verbeterd.

De K9 is in Zuid-Korea straks te krijgen met een geblazen 3,3-liter grote V6 benzinemotor, maar is ook met een atmosferische 3.8 V6 te krijgen. De vanafprijs van de K9 ligt omgerekend op een bescheiden € 47.000. Ter vergelijking: de Mercedes-Benz S-klasse kost er omgerekend dik € 99.000.