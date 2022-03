Grand Prix van Las Vegas bevestigd vanaf 2023

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het hoge woord eruit: de Formule 1 keert terug naar Las Vegas. In 1981 en 1982 werd er ook al in de gokstad in de staat Nevada geracet, toen nog op een parkeerplaats. Die locatie ging de boeken in als één van de slechtste circuits waar de F1 ooit reed, dat hoopt de Formule 1 niet te herhalen. Daarom wordt er een nieuw stratencircuit voorbereid, dat voor een groot deel over de befaamde 'Strip' loopt.

Het circuit wordt 6,12 kilometer lang en kent 14 bochten. Wie bekend is met het gemiddelde stratenplan in steden in de VS, weet dat er weinig vloeiende bochten zijn. Las Vegas heeft daar ook 'last' van, maar toch is het gelukt om een circuit uit te tekenen met een paar vloeiende bochten erin (te zien in dit filmpje). Zoals je misschien al wel verwacht had, kenmerkt het zich toch vooral door rechte stukken. Het langste rechte stuk, dat onder meer langs de hotel-casino's Ceasars Palace en Bellagio voert, is zo lang dat er naar verwachting een topsnelheid van ruim 340 km/h aangetikt kan worden.

Zoals gezegd wordt het de derde GP in de VS. Dit jaar doet de Formule 1 al Austin in Texas en Miami in Florida aan. Volgend jaar november komt Las Vegas erbij. De exacte datum is nog niet bekend, maar de GP vindt plaats op een zaterdag. Uniek, want normaal wordt er altijd op zondag geracet.

Klik hier voor de video