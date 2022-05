'GP van Miami bepaalt rest van seizoen voor Mercedes'

Het Formule 1-team van Mercedes-AMG loopt vooralsnog hopeloos achter de feiten aan dit jaar. Komend weekend verschijnen er echter updates op de auto die het team hopelijk de goede richting in leiden. Als dat niet het geval is, zou Mercedes dit seizoen naar verluidt grotendeels laten varen.

Mercedes verscheen dit jaar met een zeer extreem ontwerp op de grid, maar helaas voor het Duits-Britse team heeft dat tot op heden zijn vruchten nog niet afgeworpen. De W13 is een wispelturige auto, waarmee Ferrari en Red Bull vooralsnog bij lange na niet te evenaren zijn. Teambaas Toto Wolff verklaarde na de GP van Emilia-Romagna dat Mercedes tot op heden de 'sleutel' nog niet heeft gevonden tot betere prestaties. Updates moeten daar verandering in brengen. Komend weekend in Miami verschijnen die. "We hebben verschillende richtingen gevonden om de auto te verbeteren. We zullen experimenten uitvoeren in Miami om die simulaties te correleren en hopelijk het ontwikkelingspad voor de komende races te bevestigen," aldus Wolff volgens Racefans.net.

Achter de schermen zou Mercedes het zien als een allesbepalend weekend. De updates moeten namelijk niet alleen snelheid brengen, maar ook uitwijzen of het überhaupt zin heeft om met deze ontwerpfilosofie verder te gaan. Dat blijkt ook wel uit de woorden van hoofdengineer Andrew Shovlin in een video van het team: "We hopen updates te kunnen introduceren die ons duidelijk maken of we de goede kant op gaan." Mocht de 'sleutel' niet gevonden worden om verder te ontwikkelen en meer snelheid uit de auto te halen, dan is Mercedes volgens ingewijden zelfs al zo ver dat het de focus verlegt naar volgend jaar. In dat geval gaat het team waarschijnlijk voor een ander basisontwerp voor de 2023-auto en daar moet het dan natuurlijk zo snel mogelijk aan beginnen.