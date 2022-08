GP België: Tijdschema, standen, circuitinfo

Tijdschema GP België

De Grand Prix van België vindt plaats op de tijd die je gewend bent van de meeste Europese GP's. Dat betekent dat de race zondag om 15 uur begint. Ook is het weer een traditioneel raceweekend, dus is er geen sprintrace, maar zijn er gewoon drie vrije trainingen en een kwalificatie, voorafgaand aan de race.

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 26 aug. Eerste vrije training 14.00 - 15.00 Vrijdag 26 aug. Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 27 aug. Derde vrije training 13.00 - 14.00 Zaterdag 27 aug. Kwalificatie 16.00 - 17.00 Zondag 28 aug. Race 15.00 - 17.00

Kampioenschapstand

Met zijn prachtige overwinning vanaf P10 in Hongarije heeft Max Verstappen zijn leiding in het kampioenschap verder uitgebreid. Voor Ferrari was het opnieuw een teleurstellende race, Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen niet eens op het podium. Leclerc heeft nu een achterstand van maar liefst 80 punten op Verstappen, met nog acht races te gaan. Ook moet hij vrezen voor zijn tweede stek in het kampioenschap, want Sergio Pérez heeft maar vijf punten achterstand op Leclerc.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 258 3. Charles Leclerc - Ferrari 178 -80 2. Sergio Pérez - Red Bull 173 -85 4. George Russell - Mercedes 158 -100 5. Carlos Sainz - Ferrari 156 -102 6. Lewis Hamilton - Mercedes 146 -112 7. Lando Norris - McLaren 76 -182 8. Esteban Ocon - Alpine 58 -200 9. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 -212 10. Fernando Alonso - Alpine 41 -217

Bij de constructeurs ziet het er buitengewoon comfortabel uit voor Red Bull Racing. Dat heeft een voorsprong van bijna 100 punten op rivaal Ferrari. Mercedes lijkt ondertussen weer aardig in vorm te komen en is inmiddels een serieuze bedreiging voor Ferrari in het kampioenschap. Het verschil tussen die twee is immers nog maar 30 punten. De strijd voor P4 in het kampioenschap is er ook eentje om in de gaten te houden, want Alpine en McLaren zitten erg dicht op elkaar.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 431 2. Ferrari 334 97 3. Mercedes 304 127 4. Alpine 99 332 5. McLaren 95 336 6. Alfa Romeo 51 380 7. Haas 34 397 8. AlphaTauri 27 404 9. Aston Martin 20 411 10. Williams 3 428

Circuit

Het Circuit de Spa-Francorchamps is één van de meest legendarische circuits ter wereld. Niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor tal van andere raceklassen. Nu het spannend is hoe de toekomst van de Formule 1 in Spa eruitziet, zullen de coureurs ongetwijfeld extra genieten van het circuit in de Ardennen. Het is voor velen de favoriete bestemming. Ook Max Verstappen ziet het als zijn meest geliefde F1-circuit. Spa kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan bochten, hoge snelheden en ontzagwekkende klimmen. Vooral de combinatie Eau Rouge-Raidillon is beroemd en berucht. Op de hoofdfoto zie je Verstappen erop af rijden. In het verleden gebeurden hier regelmatig zware ongelukken, helaas meermaals ook met dodelijke afloop. Het tragische fatale ongeluk van F2-coureur Anthoine Hubert in 2019 zit bij de coureurs en fans nog vers in het geheugen.

De lay-out van het Circuit de Spa-Francorchamps is in zijn 101-jarige bestaan meermaals behoorlijk veranderd. De grootste verandering kwam in 1979, toen een enorm stratencircuitdeel eraf werd gehaald. Toen werd Spa-Francorchamps in één klap in lengte gehalveerd. Op het oude circuit, dat rechtdoor verderging na Kemmel Straight waar de coureurs nu rechtsaf gaan, kon een gemiddelde snelheid van 240 km/h gehaald worden. Tegenwoordig is het circuit net iets meer dan 7 km lang en zijn naast Eau Rouge-Raidillon vooral Blanchimont en Pouhon nog befaamde bochten. De coureurs rijden zondag 44 rondjes om aan een totaalafstand van 308,052 km te komen. De snelste raceronde staat op naam van Valtteri Bottas, die in de Belgische GP van 2018 in 1:46.286 de baan over ging. Max Verstappen is de meest recente winnaar, al was het een vreemde overwinning vorig jaar. Na een paar ronden achter de safetycar werd de race afgevlagd vanwege de aanhoudende zware regenval. Het is te hopen dat er dit jaar wel weer gewoon een volledige race wordt verreden.