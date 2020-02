GM's doek valt voor Australische Holden

General Motors (GM) heeft in een keer een tal van rigoureuze beslissingen genomen. De meest ingrijpende is de terugtrekking van de gigant uit Australië en Nieuw-Zeeland. Het doek valt daardoor voor Holden.

GM neemt een reeks doorslaggevende maatregelen nadat de fabrikant kritisch heeft gekeken naar zijn wereldwijde verkoopmarkten. In 2015 stippelde GM al een strategie uit om zijn kernactiviteiten te versterken en daarmee de kosten aanzienlijk te besparen. De verkoop van Opel en Vauxhall was destijds een groot onderdeel van deze strategie. Nu is het tijd voor een volgende rigoureuze stap.

De Amerikanen zullen dit jaar namelijk alle verkoop-, ontwerp- en productie-activiteiten in Australië en Nieuw-Zeeland afbouwen. In 2021 wordt vervolgens definitief de stekker uit het merk Holden getrokken. GM’s CEO verklaart: “Ik heb vaak gezegd dat we de juiste keuzes zullen maken, zelfs als het heel moeilijk is. Dit is een van die keren.”

Mark Reuss, president bij GM, zegt dat hij een aantal opties heeft onderzocht om Holden in leven te houden. Geen van deze opties was echter winstgevend. Holden, wat tijdenlang voortborduurde op ontwerpen van Opel, ging al door het stof doordat het geen gebruik meer mocht maken van de Duitse constructie. Zo’n 600 medewerkers komen na de nieuwe beslissing op straat te staan. Reuters zegt dat de Australische premier Scott Morrison teleurgesteld is in GM’s beslissing, maar dat het geen grote verrassing is. Holden zag in 1924 het levenslicht en bundelde sinds 1931 zijn krachten met GM.

Naast een einde van het Australische/Nieuw-Zeelandse avontuur, trekt GM zich ook terug uit Thailand. De fabriek in Rayong die daar op naam van GM staat, wordt na verschillende gesprekken overgenomen door Great Wall Motors. Eind 2020 staakt GM de binnenlandse verkoop in Thailand. In het Aziatische land zou de nieuwe beslissing bij zo’n 1.500 mensen te voelen zijn.