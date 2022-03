Glas 1304 CL (1968) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

In de rubriek 'Liefhebber Gezocht' staan doorgaans twee categorieën occasions in de spotlights: auto's die in topstaat zijn, of exemplaren die nog wat werk nodig hebben. Deze Glas 1304 CL behoort tot de laatstgenoemde categorie. Zijn zeldzaamheid maakt hem voor de liefhebber echter het opknappen waard.

De oorsprong van de Duitse autofabrikant Glas gaat terug tot het jaar 1883. Monteur Andreas Glas richtte toen zijn eigen bedrijf op voor de reparatie van landbouwvoertuigen. Dat bedrijf breidde hij door de jaren heen langzaam maar zeker uit. Glas legde zich in een later stadium toe op landbouwmachines. Zijn zoon Hans Glas, naar wie het bedrijf later ook vernoemd is, nam de tent in 1924 over en wijzigde de bedrijfsnaam in Hans Glas GmbH. Pas na de Tweede Wereldoorlog, in 1955, ging het bedrijf auto's produceren. Glas kwam op de proppen met de Goggomobil, een compact autootje dat in verschillende varianten op de markt kwam. De productie van de Goggomobil stopte pas in 1969.

In de jaren 60 wilde Glas het wat hogerop zoeken in de automarkt. In 1961 introduceerde het bedrijf daarom de Glas 04, een compacte coupé die een stuk volwassener was dan de Goggomobil. De productie startte in mei 1962, in 1963 vulden een sedan en cabriolet het aanbod aan. De 04 was er als 1004, 1204 en 1304, waarbij de eerste twee getallen de cilinderinhoud van de motor aanduidden. In 1966 bracht Glas de 04 als CL op de markt, een afkorting voor 'Combi Limousine'. In datzelfde jaar nam BMW Hans Glas GmbH over. De naam Glas verdween uiteindelijk eind jaren 60. BMW bracht niet lang daarna de 02 Touring op de markt, die erg veel weg had van de Glas 04 CL.

De Glas 04 CL is uiteindelijk maar twee jaar in productie geweest. Dat maakt hem vandaag de dag tot een behoorlijke zeldzaamheid. Dit origineel Nederlandse exemplaar komt uit 1968 en is daarmee een van de latere auto's. Hij heeft overigens geen BMW-logo's. In de grille prijkt de 'G' als een eerbetoon aan vervlogen tijden. Het is een 1304, wat betekent dat hij een 60 pk sterke 1.3 viercilinder met enkele carburateur onder de kap heeft. Die motor is normaal gesproken gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak, maar bij dit exemplaar ontbreekt de versnellingsbak. Die zal je er zelf nog in moeten monteren.

Het monteren van de versnellingsbak is niet de enige klus die je zal moeten doen. Een kentekencheck leert dat de auto al sinds 1994 in handen is van dezelfde particuliere eigenaar. Volgens de verkopende partij staat hij al zo'n twintig jaar stil. Dat is over het algemeen niet bevorderlijk voor de techniek. Van een afstandje ziet de auto er op de foto's best netjes uit, maar onderhuids zitten diverse roestplekken die aangepakt moeten worden en ook het interieur kan wel een grote schoonmaak- en restauratiebeurt gebruiken. Dat neemt niet weg dat de basis van dit exemplaar op het oog goed is. Voor de handige doe-het-zelver is dit al met al een leuke, zeldzame klassieker die bovendien niet al te veel geld kost. Voor de vraagprijs van €4.950 levert de verkopende partij er ook nog een donorauto bij. Welke liefhebber gaat deze uitdaging aan?

Liever zelf op zoek naar een liefhebbersauto of youngtimer? Blader dan eens door de klassiekerpagina's van de AutoWeek-occasionzoeker!