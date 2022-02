Daf 66 (1975) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De auto's van Daf hebben een bijzondere kwaliteit: dankzij de Variomatic-transmissie kunnen ze even snel achteruit als vooruit rijden. Op die manier ontstond veertig jaar geleden een nieuwe vorm van autosport: de achteruitrijraces. Menig Dafje viel daaraan ten prooi. Gelukkig is dat niet gebeurd met deze 66 , die op zoek is naar een nieuw liefhebbend baasje.

De Daf 66 was een van de laatste personenauto's van de Nederlandse fabrikant. Hij was er als tweedeurs sedan, coupé en driedeurs stationwagon. Het was ook de laatste Daf met viercilinder, na de productiestop van de 66 in 1975 was alleen nog de Daf 46 met zijn luchtgekoelde tweecilinder boxermotor in productie tot 1977. De 66 bleef wel tot begin jaren 80 in productie, maar dan onder de merknaam Volvo. Onder de kap van de Daf 66 hebben twee motoren gelegen: een 1.1 of 1.3 viercilinder, beide afkomstig van Renault. In het geval van deze Daf 66 ligt de eerste krachtbron onder de kap, die een vermogen van 53 pk levert. Dat vermogen wordt via de Variomatic-transmissie overgebracht op de achterwielen.

Daf bood de 66-klant in de jaren 70 de keuze uit verschillende uitvoeringen: 'De Luxe', 'Super Luxe' en 'Marathon'. Die laatste was de sportievere uitvoering, de 'De Luxe' waar we hier mee te maken hebben is de basisversie, al doet die naam dat wellicht niet vermoeden. Heel veel luxe zat er niet op de instap-66. Het hout op het dashboard en de middentunnel biedt nog enige vorm van franje, maar verder zit er heel weinig op en aan de 66. In het midden zit de kenmerkende automaathendel voor de Variomatic-transmissie.

Het interieur heeft volgens de verkopende partij de nodige aandacht gekregen: in 2016 werd het volledig opgeknapt, waarbij onder meer nieuwe vloerbedekking werd aangebracht. De stoelen zijn niet origineel maar komen zo te zien uit een Volvo 66 en zijn voorzien van stoelhoezen van vinyl, daaronder is stoffen bekleding zichtbaar. De okergele lak ziet er nog snaarstrak uit, het exterieur werd in een eerder stadium al onder handen genomen. Zo te zien heeft de roestduivel geen vat gekregen op dit exemplaar. Ook de foto's van het chassis die de verkoper heeft bijgevoegd, zien er goed uit. Het uiterlijk is opgewaardeerd met de grille van de Marathon-uitvoering - met extra verstralers - en ook de 13-inch wielen komen van zo'n Marathon. De kentekenhistorie laat een hoop particuliere eigenaren zien, al is het goed mogelijk dat één eigenaar de auto wel langer in beheer heeft gehad. Van 2009 tot 2019 is de langste periode die de gegevens van de RDW laten zien. Van 1975 tot 2006 zijn de eigenaren onbekend.

Momenteel is deze Daf 66 het enige exemplaar dat op de AutoWeek Occasionzoeker staat. Hij heeft volgens de verkoper 94.958 kilometer achter zijn kiezen. Gezien de staat van de auto zou die kilometerstand best wel eens kunnen kloppen, ook al telt de teller van de Daf niet verder dan vijf cijfers. Momenteel rijden er nog ongeveer 350 exemplaren van de Daf 66 sedan rond in Nederland. Dat maakt de auto inmiddels tot een aardige zeldzaamheid. Geef jij dit stukje Nederlandse automobielhistorie een onderdak?

