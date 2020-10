GINAF weer in Nederlandse handen

Vrachtautofabrikant GINAF Trucks Nederland is weer in Nederlandse handen. Het van oorsprong Van Ginkel's Automobiel Fabrieken geheten bedrijf was in handen van het Chinese CHTC. Het zittende Nederlandse management staat nu aan het roer.

Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname is gemoeid. Medeaandeelhouder Roeland van der Woude is aangesteld als directeur. Het bedrijf werd in 1948 opgericht door de gebroeders Van Ginkel in Veenendaal, die een onderneming opzetten in de handel en reparatie van vrachtauto's. Het bedrijf ontwikkelde zich tot een belangrijke speler in het bouwtransport.

Door de bouwcrisis kwam GINAF in moeilijkheden, waarna CHTC in 2011 de automotive-tak van het bedrijf overnam. De afgelopen acht jaar investeerde de Chinese eigenaar in nieuwe markten en in nieuwe technologie, zoals elektrische aandrijving.

Het bedrijf gaat zich richten op de Nederlandse en Europese markt en zet in op duurzaamheid en innovatie in het transport. GINAF is naar eigen zeggen de één na grootste leverancier van elektrisch aangedreven vrachtwagens in Nederland. Ook is het al in gesprek met diverse partijen over een verdere versterking van de marktpositie.