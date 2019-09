Gesnapt: nieuwe Hyundai Tucson

Hyundai is druk in de weer met de ontwikkeling van een nieuwe Tucson. De vierde generatie van die SUV laat zich nu - gestoken in een camouflagekostuum - voor het eerst bekijken.

De Autosalon van Genève was in 2015 het podium waarop Hyundai de derde generatie van de Tucson presenteerde. Die aan Kia's Sportage gerelateerde SUV werd vorig jaar op de snijtafel gelegd en dus wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een volledig nieuwe generatie. Het eerste dat opvalt aan dit ingepakte testexemplaar, is de grille die Hyundai's designafdeling een plek op de neus heeft gegeven. De vorm ervan doet namelijk sterk denken aan die van het rooster dat we voorop de HDC2 Grandmaster Concept zagen en waar al sterk naar gehint werd op de Fil Rouge Concept. De grille wordt aan weerszijden geflankeerd door platte led-kijkers die we kennen van recente hoog-op-de-poten-Hyundais als de Kona, Palisade en Venue.

Het lijkt er overigens op dat de nieuwe, vierde generatie Tucson een maatje groeit ten opzichte van het huidige model. Mogelijkerwijs komt de auto zelfs beschikbaar in een variant die plek biedt aan zeven in plaats van vijf inzittenden. Verwacht de nieuwe Tucson overigens niet voor eind volgend jaar zonder stickerwerk te zien. Reken op een internationaal motorengamma waar naast benzine- en dieselversies ook geëlektrificeerde aandrijflijnen staan. Het huidige model kent geen reguliere hybride- of plug-insmaak, maar is wel leverbaar met een dieselmotor die voorzien is van mild hybrid-techniek.

Sailliant weetje over de huidige Tucson: de onlangs bijgewerkte Chinese variant draagt een compleet andere snuit dan het Europese model. Ook de achterkant van die auto wijkt af van de kont die op 'onze' Tucson een plek heeft gekregen.