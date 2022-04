Gerechtshof: 'Boete voor opgeladen elektrische auto bij laadpaal'

In de strijd tegen 'laadpaalklevers' mogen boetes uitgedeeld gaan worden. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de EV al bij de laadpaal staat met een volle accu. Het Gerechtshof stelt dat het altijd de verantwoordelijkheid van de automobilist is de auto weg te halen zodra de accu vol is. De rechter wijst er daarbij op dat veel auto's een verwachte laadtijd opgeven en de eigenaar ook zelf zo’n berekening kan maken. Wie daar niet op let, doet dat op eigen risico. Het bezet houden van een laadpaal met een volgeladen elektrische auto is niet alleen hinderlijk voor andere EV-rijders die willen bijladen, het kan ook bijdragen aan schaarste aan parkeerruimte.

De uitspraak komt in een reactie op een zaak in Noordwijk, waarbij een eigenaar van een elektrische MG een boete kreeg voor het 'kleven' bij een laadpaal. Een controleur van de gemeente constateerde dat het groene lampje brandde en dat de auto daarmee ten onrechte op een voor het opladen van elektrische auto's bestemde plek stond. Omdat de auto twee uur later nog niet was weggehaald, werd een boete uitgeschreven. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Noordwijk (en veel andere gemeenten) staat dat het verboden is een ‘voor het opladen gereserveerde plek langdurig bezet te houden’. De MG-rijder vond twee uur niet ‘langdurig’ en zegt dat het ondoenlijk is om tijdens het opladen bij de auto te blijven, precies tot het moment waarop het lampje groen wordt. Het Gerechtshof ging daarin niet mee.

Deze zaak schept een precedent voor EV-rijders in heel Nederland. Ongetwijfeld zorgt het voor extra gedoe, wie bijvoorbeeld een dag een stad in wil en de EV ondertussen rustig bij wil laden, zal er dus scherp op moeten zijn om de auto te verplaatsen als deze vol is. Ook is bijvoorbeeld 's nachts bijladen aan een openbare laadpaal niet meer zonder risico, al zal er door de handhavende instanties logischerwijs wel een afweging gemaakt worden of er echt sprake is van hinder.