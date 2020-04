Genesis teast nieuwkomers

Genesis heeft de smaak te pakken. Het luxemerk van Hyundai dat vooralsnog vooral in Noord-Amerika en Zuid-Korea actief is, laat in een video een deel van zijn toekomstige modellen zien.

Genesis presenteerde in relatief korte tijd de grondig gefacelifte G80 en zijn allereerste SUV: de GV80. Kort geleden stelde de Koreanen de volledig nieuwe G80 aan de wereld voor en uit eerdere spionagefoto's konden we al opmaken dat het merk ook een kleinere SUV op de planken heeft staan. Die nieuwkomer lijkt samen met een ander tot op heden onbekend model in een video van de nieuwe G80 te worden aangekondigd.

Op een schimmige afbeelding die Genesis in de bewuste video toont, zijn zes auto's zichtbaar die allen met de neus naar de camera staan. Van links naar rechts zien we achtereenvolgens de GV80, zijn kleinere GV70-broer en de onlangs gepresenteerde compleet nieuwe G80. De vierde auto van links roept vraagtekens op. We zien een nieuw, relatief laag model dat net als de recente modellen van Genesis is voorzien van de kenmerkende lichtsignatuur die uit twee strakke horizontale lijnen bestaat. Mogelijk staat hier de gefacelifte G70. De G70 is Genesis' in 2017 gepresenteerde alternatief voor auto's als de BMW 3-serie en moet het momenteel zonder die Genesis-typerende verlichting doen. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de G70 gezelschap krijgt van een stationbroer. Op deze schimmige afbeelding zou het vierde model van links zomaar die nieuwe G70-versie kunnen zijn. De laatste twee modellen lijken twee bekende studiemodellen te zijn: de Essentia Concept en de Mint Concept.

Genesis is vooralsnog niet in Europa actief. Het merk wil eerst stevig voet aan de grond krijgen in zowel de thuismarkt als de Noord-Amerikaanse automarkt.