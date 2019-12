Genesis GV80 duikt op

Genesis presenteert aan het eind van deze maand zijn eerste SUV en dat belooft direct een forse jongen te worden. Het is die auto, de GV80, die via Spaanse media te vroeg in de openbaarheid treedt.

Genesis liet begin 2017 in New York de GV80 Concept zien, een voorbode van een SUV waarmee het luxemerk van Hyundai met name de Noord-Amerikaanse markt wil aanvallen. Een ingepakt productiemodel werd later op de Nürburgring gesnapt, waarna het stil bleef rond de forse hoogpotige. Tot vandaag. Dankzij Spaanse media kunnen we namelijk al een stel foto's van de definitieve productieversie laten zien.

De GV80 lijkt net als de concept-car de kenmerkende gespleten voor- en achterlichtunits te krijgen, al drogen ze op de productieversie anders op dan de exemplaren die het studiemodel droeg. De grofweg 5 meter lange SUV, waarmee Genesis auto's als de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE op de korrel wil nemen, komt waarschijnlijk te beschikken over de 3,3-liter biturbo-V6 die we in Europa van de Stinger kennen. De GV80 zal niet de enige SUV van Genesis zijn. Onlangs doken namelijk foto's op van een kleiner model, een rivaal voor auto's als de Mercedes-Benz GLC die wordt overgoten met dezelfde designtaal als de GV80. Mogelijkerwijs voegt Genesis later nog een GV90 aan de leveringslijst toe, een auto die zou moeten concurreren met auto's als de Range Rover, de BMW X7 en de Mercedes-Benz GLS.

De GV80 en zijn kleinere broer zijn welkome aanvullingen op het Genesis-gamma. Momenteel levert het merk immers enkel sedans. Wél biedt Genesis daarin veel keuze. In de Verenigde Staten en in thuisland Zuid-Korea biedt Genesis namelijk de G70, G80 (voorheen Hyundai Genesis) en G90 (voorheen Hyundai Equus) aan.