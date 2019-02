Genesis G90 Limousine rekt zich uit

Eind vorig jaar onderging het topmodel van Genesis, de G90, onder het mes. De topsedan van het Zuid-Koreaanse luxemerk, die voorheen Equus heette, kreeg een heftig gemoderniseerde voor- én achterkant aangemeten. Ook in 2019 houdt Genesis de aandacht rond de G90 in stand. Vandaag maken we namelijk kennis met de G90 Limousine.

De G90 Limousine, of G90L zoals Genesis de toplimo ook aanduidt, is in elk opzicht een slagschip. De reguliere G90 is met zijn lengte van 5,2 meter al bepaald geen kleine jonge, maar de G90L gaat daar met 5,5 meter nog eens zo'n 30 centimeter overheen. De wielbasis is ten opzichte van zijn 'korte' soortgenoot met 29 centimeter toegenomen tot een indrukwekkende 3,45 meter. De overhang aan zowel voor- als achterzijde blijft gelijk. Een vergelijk: de S-klasse L strekt zich uit over een afstand van 5,25 meter en heeft een wielbasis van 3,17 meter. Ook de Mercedes-Maybach S-klasse moet met zijn lengte en wielbasis van respectievelijk 5,45 meter en 3,37 meter zijn meerdere erkennen in deze G90L.

Waar de reguliere G90 te krijgen is met een 315 pk sterke en 3,8-liter grote atmosferische V6, met een geblazen 3.3 V6 die 370 pk levert en met een turboloze 5.0 GDI, is deze G90L alleen met die laatste 425 pk en 520 Nm sterke krachtcentrale te krijgen. In alle gevallen is de G90L vierwielaangedreven. Schakelen gaat met een achttraps automaat. Daarnaast is de G90 L alleen in topuitvoering Prestige te krijgen.

De bovenzijde van de grille van de G90L is, in tegenstelling tot die van de reguliere G90, in het chroom uitgevoerd en ook op de zijspiegels is meer chroom toegepast. Andere kleine cosmetische wijzigingen: de G90L heeft een in twee kleuren uitgevoerd stuurwiel en een op bijzondere wijze gestikt lederen interieur en achterin heeft Genesis stoelen geplaatst die het merk vergelijkt met die van luxueuze VIP-vliegtuigzetels.

Genesis vraagt minstens € 121.718 voor de G90L. De korte G90 met 5.0 V8 kost als Prestige € 93.209 terwijl de voordeligste G90, met 3.8 GDI, al vanaf € 60.471 van eigenaar wisselt.