Gemiddelde prijs occasion daalt voor het eerst sinds april 2021

Autoscout24 heeft inzichtelijk gemaakt wat de gemiddelde prijs van de op zijn site aangeboden gebruikte auto's in juli was. Wat blijkt? Die gemiddelde occasionprijs lag in juli lager dan een maand eerder. In juli was de gemiddelde prijs van een op Autoscout24.nl aangeboden tweedehands auto €23.531. Een maand eerder lag die gemiddelde prijs nog op €277 euro hoger. Dat betekent dat de gemiddelde prijs van een gebruikte auto op de website in juli met 1,2 procent is gedaald ten opzichte van juni. Het is voor het eerst sinds het voorjaar van 2023 dat de gemiddelde prijs van een occasions daalde. In april 2021 zakte die gemiddelde vraagprijs namelijk van €19.626 (maart) naar €19.606.

Betekent dat dat de piek van de prijsstijging is bereikt? Dat zou kunnen, al speelt ook mee dat het voor veel Nederlanders zomervakantie is. Dat is net een periode waarin er traditioneel meer geld aan vakantie wordt besteed en men minder op jacht is naar een nieuwe of gebruikte auto. Zowel in 2019 als in diverse jaren daarvoor daalde de gemiddelde occasionprijs in juli en augustus iets, achtereenvolgens met €225 (-1,2 procent) en €140 (-0,7 procent). Dit verschijnsel zette zich in 2020 en 2021 niet door vanwege de gevolgen van de coronapandemie.

Hoewel de gemiddelde occasionprijs in Nederland en ook in Duitsland iets is gedaald, namen de gemiddelde occasionprijzen in veel andere Europese landen juist toe. In Frankrijk ligt de gemiddelde vraagprijs van een op Autoscout24 aangeboden tweedehands auto in juli met €27.716 (+1,2 procent) het hoogst.

Europese occasionprijzen in juli 2022