Gemballa toont heftige 911

In 2017 presenteerde Gemballa een pakket vol motorische tuning voor de toen actuele 911, de 991. Nu krijgt die toen slechts motorisch aangepakte 911 een vervolg en wel in de vorm van het gevaarte dat op deze foto's is te zien.

De 911 krijgt een zeer uitbundig ogende bodykit aangemeten, die volledig uit koolstofvezel is opgetrokken. De 911 is fors uitgebouwd, wordt overladen met luchtinlaten en koelopeningen en -sleuven en bovenop zijn achterste krijgt een gigantische vleugel een plek. Rolkooi? Check. Niet alleen zijn de wielkasten verbreed, ook de spoorbreedte neemt toe. Achter staan de wielen vijf centimeter verder naar buiten en aan de voorzijde bedraagt die verbreding drie centimeter.

De cijfers zijn nog altijd indrukwekkend. De 3,8-liter zescilinder boxermotor die in de Turbo standaard 540 pk opwekt en in de Turbo S goed is voor 580 pk, wordt opgevoerd tot 818 pk en 1.098 Nm. Daarmee moet de gevleugelde 911 in 2,38 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprinten. Indrukwekkender is de tijd van 7,5 tellen die je nodig hebt om de naald van de snelheidsmeter op 200 km/h te krijgen. Zijn topsnelheid? Ga even zitten. Die ligt namelijk op 370 km/h...