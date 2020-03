Gemballa Avalanche 4x4: extreme 911 voor elk terrein

Na enkele decennia ervaring met het flink aanpassen van Porsches begint Gemballa zich ook meer en meer te richten op volledig eigen creaties. Een eigen hypercar is daarvan het meest concrete voorbeeld, maar bij deze Avalanche 4x4 is er ook duidelijk meer aan de hand dan enkel een stevige aanpassing van een reeds bestaande Porsche. Hoewel deze eerste schetsen uiteraard een nogal heftige weergave van de werkelijkheid zullen zijn, is helder dat Gemballa flink bezig is geweest met wat ooit een 911 was.

De Avalanche 4x4 is in de basis nog herkenbaar als een 911, maar daar is alles ook wel mee gezegd. Het grootste deel van de auto, van de motorkap tot de voor- en achterbumper, van de flanken tot het dak, is volledig op de schop gegaan. Het geheel staat heel hoog boven de grond op wielen die klaar zijn voor een flinke portie blubbergeweld. Een enorme achterspoiler en luchthappers op het dak moeten de Avalanche 4x4 op ruig terrein zoveel mogelijk bij de grond houden.

Reken er maar op dat de krachtbron achterin de Avalanche 4x4 ervoor zorgt dat dit een bloedsnelle terreinauto wordt. Mocht Gemballa bij de greep uit de eigen schappen voor de meest extreme aandrijflijn kiezen, dan wordt er 818 pk en 1.098 Nm over alle vier de wielen verdeeld. In de GTR 8XX Evo-R biturbo van Gemballa zorgt die aangepaste 3.8 boxermotor voor een 0-100 km/h-acceleratie die in 2,38 achter de rug is. In 7,5 seconde is de 200 km/h zelfs al bereikt. In de Avalanche 4x4 zal dat ongetwijfeld iets langzamer gaan, maar je moet van waarschijnlijk van zeer goeden huize komen om buiten de gebaande paden dit monster bij te kunnen houden.