Gelimiteerde tweeling: Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage Twins

Designhuis Zagato en sportwagenfabrikant Aston Martin gaan samen als een boterham en pindakaas. Er is nu meer informatie bekend over de Aston Martin Vantage V12 Zagato Hertitage Twins.

Wie in 2011 bijzonder hebberig werd van de Vantage V12 Zagato, maar toch niet een van de 150 te bouwen exemplaren wist te bemachtigen, krijgt nu een tweede kans. R-Reforged brengt de door Zagato onder handen genomen Vantage V12 opnieuw in productie. Maar je moet er wel snel bij zijn!

Het uit Zwitserland afkomstige R-Reforged gaat de Vantage V12 Zagato opnieuw bouwen en wel in zijn productiefaciliteit in het Engelse Warwick. Net als de DBS GT Zagato en de DB4 Zagato Continuation wordt de herboren Vantage V12 Zagato in setjes van twee verkocht. Naast de bekende coupéversie komt er namelijk ook een opengewerkte Speedster. Er worden uiteindelijk negentien setjes geproduceerd, in totaal gaat het dus om 38 auto's.

De in 2011 gepresenteerde Vantage V12 Zagato had de 517 pk 5,9-liter V12 van de toenmalige Vantage V12 onder de kap. De door R-Reforged te bouwen exemplaren hebben dezelfde twaalfcilinder in de neus, al stampt die machine er nu 609 pk uit. De koets van het tweetal is volledig opgetrokken uit koolstofvezel en is rondom voorzien van actieve aerodynamica. Het exclusieve duo staat op speciaal 19-inch lichtmetaal met een centrale wielmoer. Uiteraard vallen de auto's tot op detailniveau aan te passen aan de smaak van de koper.

Het gros van de te produceren Zagato's is al verkocht. Welk bedrag er op het prijskaartje staat geschreven, is niet bekend. Ga er maar van uit dat elk tweetal minstens voor € 1 miljoen van de hand gaat. In de zomer wordt het speciale duo officieel gepresenteerd. Tot die tijd moeten we het met deze digitale platen doen.