Gelekt: Infiniti QS Inspiration Concept

Het is het Chinese Autohome die de foto’s de wijde wereld in helpen. Hoewel de foto’s niet van een geweldige kwaliteit zijn, blijft geen detail geheim. In grote lijnen trekt Infiniti de designtaal van de pasonthulde QX Inspiration door bij deze Qs Inspiration. De geëlektrificeerde cross-over die zijn werelddebuut in Detroit beleefde, had namelijk net zo’n karakteristieke neus met de verlichte merkaanduiding als deze nieuwe concept-car. Het verder strakke front wordt ook bij de nieuwe Qs niet amper verstoord door versiersels. Verder zwaait Infiniti ook voor deze concept de authentieke buitenspiegels uit en vervangt deze voor kleine smalle cameraatjes.

Ook binnenin de nieuwe Qs Inspiration Concept houdt Infiniti het clean. Voor de neus van de bestuurders belandt een groot scherm. Het stuur krijgt een ovale vorm. Fysieke knoppen in het middenconsole worden vervangen voor een ander scherm. Net als bij de eerder genoemde QX Inspiration zal het bij deze Qs wederom om het uiterlijk draaien. Destijds werd er namelijk ook niks bekendgemaakt over de aandrijflijn. Het enige wat we toen wisten is dat de auto elektrische aangedreven wordt.

Voor volgende week dinsdag staat de grote officiële première van de concept-car op de agenda.