Gefacelifte Porsche Panamera Sport Turismo buiten de deur

Porsche heeft voor de Panamera een bijpuntsessie in petto en dat betekent dat ook de Panamera Sport Turismo niet aan kleine subtiele aanpassingen ontkomt. Het is die Panamera-variant die zich buiten de deur heeft laten fotograferen.

Porsches huidige, tweede generatie van de Panamera stamt uit 2016 en daarmee valt het model nog lang niet te bestempelen als 'oud'. Toch staat in de ontwikkelingskamers van Porsche een gefacelift exemplaar, en dan hebben we het niet alleen over de reguliere Panamera. Ook de ruimere Sport Turismo gaat logischerwijs onder het mes. Net als bij z'n plattere broer verwachten we dat ook de Sport Turismo ander ingedeelde achterlichten.

Waarschijnlijk voert Porsche ook op motorisch vlak enkele wijzigingen door. Sterker nog, die zouden best eens ingrijpend kunnen zijn. De S- en 4S-versies zouden best eens over mild-hybrid-techniek kunnen komen te beschikken. De biturbo 2.9 V6 die Audi in de Verenigde Staten in de S6 en S7 Sportback levert, zijn immers van 48V-techniek voorzien. In Europa zijn die twee Audis overigens uitgerust met een dieselmotor.