Gefacelifte Mini Countryman verkent Nürburgring

Van het complete modellengamma van Mini is de Countryman de enige die nog in haar oorspronkelijke gedaante in de showroom staat. De huidige generaties van de drie- en vijfdeurs, Clubman en Cabrio ondergingen al eens een verjongingskuur. De Countryman volgt naar alle waarschijnlijkheid in de komende maanden. Het is immers alweer acht maanden geleden dat de facelift voor het eerst opdook. Sindsdien is de camouflage-afdeling helaas niet minder enthousiast te werk gegaan, want nog altijd is de boel goed afgeplakt.

Voorlopig is tussen de frivole geel-zwarte print te ontwaren dat licht gewijzigde luchtinlaten in de voorbumper, nieuwe koplampen (optioneel met ledverlichting en matrixfunctie) en volledig nieuwe achterlichten met de Union Jack erin tot de aanpassingen behoren. Overigens prijkt op deze foto's de All4-versie van de Countryman, die zoals de naam al doet vermoeden zijn krachten op alle wielen loslaat. Die komt er ook weer als plug-in, de S E met een systeemvermogen van 224 pk. Naar verwachting blijft het motorenaanbod verder vrijwel gelijk. Dat betekent dat er benzineversies van een 1.5 driecilinder turbo met 102 pk tot een 306 pk 2,0-liter viercilinder turbo in de prijslijst staan. Dieselen begint bij een geblazen 2,0-liter viercilinder van 150 pk.