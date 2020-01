Gefacelifte Mercedes-Benz E-klasse krijgt mild-hybrid techniek

Mercedes-Benz legt de E-klasse op de snijtafel. De tegenstrever van de BMW 5-serie wordt op uiterlijk vlak bijgewerkt, maar maakt ook kennis met nieuwe techniek. Vandaag kunnen we iets melden over de aanpassingen die onderhuids zijn doorgevoerd.

Uit eerdere spionagefoto's viel al op te maken dat de in 2016 gepresenteerde E-klasse na zijn bijpuntsessie kennismaakt met nieuwe koplampen, gewijzigde bumpers aan zowel voor- als achterzijde én met herziene achterlichten, exemplaren die een compleet andere vorm krijgen. Mercedes-Benz laat het uiterlijk van de vernieuwde W213 (sedan) en S213 Estate) nog even bedekt met camouflagestickers, maar wel wordt nu meer duidelijk over de technische aanpassingen.

Mercedes-Benz monteert namelijk twee volledig nieuwe motoren in de E-klasse. Het gaat om een 2,0-liter viercilinder die intern de code M254 draagt en om een 3,0-liter zes-in-lijn (M256). Deze machines zijn allebei voorzien van een starter-generator die dankzij de 48 volt-boordspanning extra vermogen krijgen. De viercilinder levert 272 pk en heeft dankzij de elektrohulp 20 pk extra. De zescilinder schopt het tot 367 pk en profiteert eveneens van 20 extra, elektrisch opgewekte pk's. Ook is er nieuws op plug-in gebied. De reeds gepresenteerde E 300de en de E 300e zijn namelijk voortaan ook met vierwielaandrijving te bestellen. Tot nu toe waren de Mercedessen louter met aandrijving op de achterwielen verkrijgbaar.

In het interieur monteert Mercedes-Benz standaard de jongste uitgave van het MBUX-infotainmentsysteem dat in het geval van de E-klasse direct is gekoppeld aan twee 10,25-inch displays waarvan er zich een direct achter het stuur bevindt. Het systeem is in staat om verkeerslichten aan te geven, leest verkeersborden maar kan ook huisnummers waarnemen. De adaptieve cruisecontrol is vernieuwd en past de snelheid nu automatisch aan de maximumsnelheid die op verkeersborden ios aangegeven. In files kan de E-klasse tot een snelheid van 60 km/h semi-autonoom zijn weg vinden. Meer gadgetnieuws: de dodehoekassistent waarschuwt nu ook voor fietsers en voetgangers.

De verjongde E-klasse Limousine en Estate staan deze zomer in de showroom. De Coupé en Carbiolet volgen iets later.