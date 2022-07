Gefacelifte Ford Kuga zonder plakkers

Eerder dit jaar dook in de Verenigde Staten een ongecamoufleerde versie van de vernieuwde Escape op, een auto die je in Europa kent als de Ford Kuga. Het betrof toen zeer waarschijnlijk een 'Kuga' ST-Line, een versie die met zijn in carrosseriekleur uitgevoerde bumpers en wielkastranden en fors lichtmetaal relatief sportief voor de dag kwam. Ditmaal hebben we een Active-uitvoering voor je te pakken.

Ook nu gaat het weer om het Amerikaanse broertje van de Kuga, al gaat de voor de Europese markt bestemde versie van de SUV er nauwelijks van afwijken. Ook nu zien we een Ford Escape met een volledig nieuw front. De SUV wisselt zijn hoog boven de grille geplaatste bolle koplampen om voor gemener de wereld in turende exemplaren. De gesnapte Ford is beduidend minder rijk uitgerust dan het eerder gesnapte exemplaar met ST-Line-aankleding. Zo zit er tussen de koplampen van deze Escape Active geen ledstrip, maar een reguliere chroomstrip. Ook moet de Active het doen zonder mistlampen of chroomkleurige versiering in de bumpers. Daarbij heeft de auto op de foto's eenvoudigere koplampen, bescheidener lichtmetaal en een uitgebreide reeks zwarte kunststof elementen. We komen de zwarte delen tegen in de bumpers, rond de wielkasten en op de flanken. Ook achterop deze Escape Active ontbreekt de handgreep die voorheen in het midden van de achterklep zat. De wijzigingen aan de achterzijde zijn verder veel minder ingrijpend dan aan de voorzijde.

Natuurlijk neemt Ford ook het interieur van de Kuga onder handen, maar in welke mate is nog onduidelijk. Op motorisch vlak verwachten we in ieder geval de terugkeer van de plug-in hybride aandrijflijn en het is niet ondenkbaar dat Ford de 155 pk sterke mild hybride 1.0 naar de Kuga brengt. We verwachten dat Ford nog dit jaar het doek van de vernieuwde Kuga trekt.

Ford Kuga

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de eerste generatie Kuga in 2008 heeft Ford er verspreid over drie generaties ruim 15.000 exemplaren van in ons land verkocht. In 2021 had de Kuga zijn topjaar, toen gingen er 2.850 stuks van over de toonbank. Van de eerste generatie Kuga leverde Ford ook een variant met 2,5-liter grote vijfcilinder. De tweede Kuga kwam in 2012 om de hoek kijken en werd in 2019 opgevolgd door het huidige model. De actuele Kuga is de eerste Kuga die ook te krijgen is met een plug-in hybride aandrijflijn.