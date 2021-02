Geen berg te hoog voor Toyota Hilux AT35

De Engelse afdeling van Toyota heeft een wel heel ruige versie van de van nature al behoorlijk offroad-waardige Hilux gepresenteerd. Dít is de Hilux AT35, een pickup waarvoor geen modderpad onbegaanbaar en geen berg te hoog is.

Wie in het Verenigd Koninkrijk bij de Toyota-dealer aanklopt voor een Hilux, krijgt daar vanaf nu ook de brochure van een door offroadspecialist Arctic Trucks onder handen genomen versie onder ogen. De Hilux 'Arctic Trucks' AT35 is gebaseerd op de Toyota Hilux met dubbele cabine, uitgevoerd in de af fabriek al avontuurlijk uitgedoste Invincible-uitvoering. Wie het Hilux-gamma een beetje kent, weet dat de Invincible altijd is uitgerust met de krachtigste dieselmotor waarmee de Hilux leverbaar is: de 203 pk en 500 Nm sterke 2.8-D-4D met vierwielaandrijving. Hoewel die 2.8 in de Hilux Invincible verkrijgbaar is in combinatie met een handgeschakelde zesbak en met een automaat met zes versnellingen, heeft deze Hilux AT35 altijd een automaat aan boord. Daarbij is hij uitgevoerd met dubbele cabine.

De Hilux AT35 staat 6,5 centimeter hoger op zijn poten dan de Hilux Invincible waarop hij is gebaseerd. Die grotere bodemspeling zorgt er voor dat de aan- en afrijhoeken met respectievelijk 9 en 3 graden zijn vergroot. Arctic Trucks heeft het chassis versterkt en ook de wielkasten zijn aangepast. Dat moet ook wel, ze worden immers opgevuld door 17-inch lichtmetaal waar omheen 35-inch offroadrubber van BFGoodrich is gevouwen. Arctic Trucks zet de Hilux AT35 op speciale veren en dempers van Bilstein, verstevigt de stabilisatorstang en zegt ook zowel voor als achter het differentieel te hebben herzien. Vanbuiten onderscheidt de Hilux AT35 zich onder meer met speciale badges en een extra balk onderaan de achterzijde van zijn 'normale' Hilux Invincible-broertjes. We verwachten hem helaas niet in Nederland op de markt.