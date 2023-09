Zeekr 001 FR lust Tesla Model S Plaid rauw!

De driemotorige Tesla Model S Plaid is met zijn 1.020 pk in elk opzicht een buitenissig sterke EV, maar wat vermogen betreft moet die toch echt zijn meerdere erkennen in deze oppermachtige Zeekr 001 FR. De Zeekr 001 FR is namelijk een 1.265 pk sterke variant van de 001 die ook in Nederland te koop is. En hij gaat nog in productie ook!

De Zeekr 001 FR is volgens zijn scheppers de auto waarmee het "[...] vaarwel zegt tegen saaie EV's." Of dat dus ook betekent dat de minder heftige 001's in de categorie 'saai' vallen? Wie zal het zeggen. Ongetwijfeld bedoelen de Chinezen het anders. De Zeekr 001 FR is in ieder geval wel overladen met aanzienlijk meer visueel drama dan zijn bravere broertjes.

Zeekr heeft namelijk een bak uit koolstofvezel vervaardigde extraatjes over de 001 uitgestort. Daarmee moet niet alleen de neerwaartse druk worden verhoogd, maar moet de auto ook lichter zijn. Dat doet vermoeden dat ook diverse carrosseriedelen uit het lichtgewicht goedje zijn opgetrokken, maar dat is op dit moment nog niet helder. De met talloze spoilers, lipjes, randjes en flapjes volgehangen Zeekr 001 FR put zijn vermogen van 1.265 pk overigens niet uit drie, maar uit vier elektromotoren. Elk wiel wordt aangedreven door een afzonderlijk exemplaar, wat ook betekent dat de auto zonder de rijden om zijn as kan draaien. Nuttig? Wellicht niet, maar een geinige feature is het natuurlijk wel. De auto put z'n energie uit een 100 kWh accu. Dankzij 800v-technolgie moet je dat pakket behoorlijk rap kunnen laden. Volgens Zeekr is 't pakket in 15 minuten van 10 tot 80 procent van zijn kunnen vol te pompen met stroom.

Zeekr gaat maandelijks 99 exemplaren van de 001 FR produceren. De eerste Zeekrs 001 FR moeten al in oktober dan de band lopen. Leuk weetje: volgens Zeekr is de 001 FR de eerste productieauto ter wereld met een satellietcommunicatiesysteem aan boord "[...] zodat je ook op plekken waar het telefoonnetwerk niet dekkend is totale communicatie hebt." Totale communicatie, jawel! Of en wanneer de Zeekr 001 FR in Europa en Nederland beschikbaar komt, is op dit moment nog niet duidelijk.