Geely Vision Starbust: nieuwe designvisie

Geely Auto is een van de merken van de Chinese gigant Geely, een bedrijf dat daarnaast merken als Geometry, Lotus, Lynk & Co, maar ook Volvo, Polestar en LEVC (London Electric Vehicle Company) in zijn zak heeft. Geely Auto schuift digitaal de Vision Starburst naar voren, een studiemodel waarmee Geely zijn nieuwe designtaal in opgeblazen vorm introduceert.

Geely heeft de ruimtelijke sfeer te pakken. De Vision Starburst heeft een naam als ware het een ruimtestation en daar komt bij dat de Chinese autobouwer zijn nieuwe huisstijl 'Expanding Cosmos' doopt. Het concern spreekt juichend over de pracht en praal van zijn jongste designtaal en haalt daar verwijzingen bij naar de geboorte van een ster en heeft het onder meer over 'holistisch' design. Dat bekt marketingtechnisch natuurlijk lekker. Het doet allemaal niets af aan de concept-car zelf.

De Vision Starburst is een gelikte vijfdeurs hatchback met vlinderdeuren. De voorportieren slaan op vergelijkbare wijze omhoog open als bij de BMW i8 en zelfs de achterportieren doen mee, al openen ze naar achteren toe. Geely's designstudie heeft een grote dichte muil en een led-lichtsignatuur die de gehele breedte van het front beslaat. Aan weerszijden van de snuit, evenals aan de onderzijde ervan, zitten koelopeningen. Geely plaatst sensoren en camera's op de plek waar je de reguliere koplampen zou verwachten. De verlichting achterop is minstens zo indrukwekkend als de lichtshow aan de voorkant. De Vision Starburst heeft uit horizontale streepjes opgebouwde boemerangvormige achterlichten die aan elkaar geknoopt worden met een horizontale ledstrip. Centraal op de achterkant is net onder de opvallend vlak liggende achterruit de merknaam Geely te lezen. Nog een opvallend detail: rond de met opvallende turbinewielen gevulde wielkasten is de boel met ledverlichting verlicht. Met deze verlichte plekken kan het showmodel onder meer aangeven dat hij aan het laden is.

Natuurlijk is het interieur helemaal high-tech, de Vision Starburst is immers een studiemodel waarmee Geely de nodige aandacht naar zich toe tracht te trekken. De concept-car heeft een 'zwevende' middenconsole die louter uit een display bestaat. Achter het opvallend platte stuurwiel zit een breed display dat optisch overloopt in de rest van het dashboard. De in diverse kleuren instelbare streepjes die nagenoeg overal terugkeren, noemt Geely 'Cosmic Rays'.

De Vision Starburst gaat niet in productie. Kijk echter niet gek op als Geely in de toekomst bepaalde designelementen in afgezwakte vorm in de toekomst terugbrengt op zijn modellen.