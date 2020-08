Geely Preface is compacte sedan met Volvo-basis

De Chinese kolos Geely heeft de Preface gepresenteerd, een splinternieuwe sedan met een basis die we in Nederland al kennen van de Volvo XC40.

Even terugspoelen naar april 2019, de maand waarin Geely in Sjanghai de Preface Concept presenteerde. Van dat toen al vrij productierijp ogende studiemodel is nu een definitieve productieversie gepresenteerd. Die auto heet niet geheel verrassend simpelweg 'Preface'.

De Preface is een 4,79 meter lange sedan met een wielbasis van 2,8 meter. Daarmee is het een vrij grote sedan, een auto die wat lengte betreft tussen de 4,76 meter lange Volvo S60 en de 4,94 meter lange S90 valt. We noemen Volvo natuurlijk niet voor niets. Geely is immers ook het moederbedrijf van Volvo en dus is het niet verrassend dat er onder de koets van de Preface bekende techniek schuilgaat. Hoewel de iets kortere S60 op het voor middenklassers en daarboven gepositioneerde modellen van Volvo ontwikkelde SPA-platform staat, maakt de Preface gebruik van de CMA-basis. Dat modulaire platform kennen we al van de XC40. Ook maken de Polestar 2 en diverse modellen van Lynk & Co. van die bodemplaat gebruik.

Wat design betreft, is er ten opzichte van de Preface Concept niet gek veel veranderd. De suicide doors van de Preface Concept hebben het veld moeten ruimen voor regulier openende portieren, maar in grote lijnen houdt Geely vast aan het ontwerp van de concept-car. Beeldmateriaal van het interieur is vooralsnog niet voorhanden.

De Preface komt in China in ieder geval beschikbaar met een 190 pk en 300 Nm sterke 2.0 turbomotor, een van de ook in Europa bekende benzinemotoren afgeleide machine. Naar Europa komt de Preface voor zover bekend niet.