Geely FY11 nu vanbinnen

Geely heeft de FY11 in de ontwikkelingskamers staan, een 'Coupé-SUV' waar de producent klaarblijkelijk erg trots op is. Eerder gaf Geely de eerste exterieurfoto's vrij en nu laten de Chinezen zien hoe het binnenste van de nieuwkomer is vormgegeven.

De FY11 is voor Geely een vrij belangrijk model. Het is immers de eerste auto van het merk die op het van de Volvo XC40 bekende CMA-platform komt te staan. Die modulaire basis is door Volvo en Geely samen ontwikkeld en wordt ook door Lynk & Co toegepast. Eerder liet Geely het uiterlijk van zijn nieuwkomer al zien, een SUV met een platgedrukte daklijn die daardoor de - verkooptechnisch - goed in het gehoor liggende omschrijving 'Coupé SUV' krijgt.

Geely schroeft niet alleen een groot display voor het infotainmentsysteem op de middenconsole, maar plaatst ook achter het stuur een digitale unit die het gebruikelijke anologe instrumentarium vervangt. De FY11, die nog een fatsoenlijke modelnaam gaat krijgen, heeft een aan de onderzijde iets afgeplat stuurwiel en een middentunnel die is volgestopt met knoppen. Net voor de middenarmsteun is een ronde draaiknop geplaatst waarmee het infotainmentsysteem valt te bedienen, een hele opluchting voor klanten die niet vrolijk worden van louter touch-, spraak- en gebaarbediening.

De FY11 komt beschikbaar met een 238 pk sterke benzinemotor, die 350 Nm levert. In de basis is de auto een voorwielaandrijver; vierwielaandrijving komt optioneel beschikbaar. De FY11 is 4,6 meter lang en daarmee is 'ie korter dan de 4,75 meter lange BMW X4 waar hij wel iets van wegheeft. De officiële onthulling volgt later dit jaar.