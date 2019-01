Geely FY11 beter in beeld

Eerder toonde Geely de eerste schimmige afbeeldingen van zijn op stapel staande Coupé-SUV. Nu heeft de fabrikant de eerste foto's vrijgegeven waarop de complete auto is te zien. Een officiële naam heeft de SUV-met-sterk-aflopende-daklijn nog niet. Vooralsnog duidt Geely de nieuwkomer aan als FY11.

De definitieve versie van de FY11 wordt de eerste auto van Geely die op het CMA-platform komt te staan, de modulaire basis die het bedrijf samen met Volvo heeft ontwikkeld. In Europa kennen we die basis al van de XC40 terwijl Lynk & Co, net als Volvo ook in bezit van Geely, met de 01, 02 en 03 al auto's op dat platform heeft rondrijden. De FY11 komt beschikbaar met een 238 pk sterke benzinemotor die 350 Nm levert. In de basis is de auto een voorwielaandrijver, vierwielaandrijving komt optioneel beschikbaar. De FY11 is 4,6 meter lang en daarmee is -ie korter dan de 4,75 meter lange BMW X4 waar hij wel iets van wegheeft. Een officiële onthulling volgt later dit jaar.