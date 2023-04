Formule 1 presenteert nieuw sprintraceweekend

Het hing al in de lucht en nu is het officieel: de Formule 1 komt met een ander soort sprintraceweekend. Komend weekend is in Azerbeidzjan de eerste Grand Prix met het nieuwe sprintraceprogramma, er volgen dit seizoen nog vijf.

Na een uitzonderlijk lange pauze tijdens het seizoen is het komend weekend eindelijk weer tijd voor actie in de Formule 1. In Baku is het eerste sprintraceweekend van het jaar en dat wordt er direct eentje volgens een ander programma dan we gewend zijn. Zoals in maart al als gerucht naar buiten kwam, draait de Formule 1 een ander programma af.

Het sprintraceweekend ziet er nu als volgt uit: op vrijdag is er eerst een vrije training en daarna een kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. Die kwalificatie is gewoon zoals je dat gewend bent van een normaal raceweekend, alleen is die nu al op vrijdag. Maar op zaterdag is er vervolgens nóg een kwalificatie. Dat is een 'Sprint Shootout' met kortere kwalificatiesessies. Q1 duurt twaalf minuten, Q2 tien minuten en Q3 acht minuten. Die kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de 100 km lange sprintrace die later op zaterdag plaatsvindt. De uitslag van de sprintrace heeft vervolgens geen gevolgen meer voor de Grand Prix op zondag, al kun je bijvoorbeeld wel een gridstraf oplopen in de sprintrace die doortelt in de GP. Opnieuw zijn er in de sprintrace punten te verdienen, net zoveel als vorig jaar. Dat betekent dat de winnaar acht punten scoort, de nummer twee zeven punt enzovoort tot nummer acht.

Er zijn dit seizoen behalve Baku nog vijf locaties waar een sprintraceweekend gepland is: Oostenrijk, België, Qatar, Verenigde Staten (Austin) en Brazilië. In die raceweekenden is eveneens dit nieuwe sprintraceformat van kracht. Hieronder zie je alvast het schema voor komend weekend: