Formule 1 overweegt twee kwalificaties in sprintraceweekend

Het is duidelijk dat er hard nagedacht wordt over manieren om de Formule 1 aantrekkelijker te maken. Zo oppert de topman van de F1, Stefano Domenicali, om ieder raceweekend minder vrije trainingen te doen. Dat blijkt niet de enige verandering die besproken wordt. Volgens Haas-teambaas Günther Steiner ligt er ook een idee klaar om in sprintraceweekenden niet één maar twee kwalificaties te houden, zo begrijpt onder meer NU.nl.

Het idee zou zijn om op vrijdag te kwalificeren voor de GP die zondag plaatsvindt. Vervolgens vindt er zaterdag een extra kwalificatie plaats voor de sprintrace, in plaats van de tweede vrije training. Vlak na die extra kwalificatie is dan dus de sprintrace al, waarvan de uitslag dus (in tegenstelling tot hoe het nu nog gaat) geen gevolg meer heeft voor de startopstelling op zondag. Het kan ertoe leiden dat er in de sprintraces wat meer risico's genomen worden en er dus meer spektakel is. Immers kun je bij een goed kwalificatieresultaat op vrijdag al verzekerd zijn van een goede startpositie voor de GP, dus dan is een eventuele uitvalbeurt of terugval in de sprintrace minder pijnlijk. Waarschijnlijk is Max Verstappen hoe dan ook geen fan van dit nieuwe plan.

Hoe en wanneer het allemaal in zijn werk gaat, moet nog blijken. Het gerucht gaat dat het gelijk in het eerste weekend met sprintrace, eind april in Bakoe, al zo ingevuld wordt. Red Bull-teambaas Christian Horner zou dat geen geweldig idee vinden, want dan is het risico op schade mogelijk nog groter. Hij is sowieso geen fan van een sprintrace in Bakoe: "De eerste sprintrace van het jaar op een krap stratencircuit met muren eromheen is natuurlijk belachelijk, maar vanuit het perspectief van de fans wordt het waarschijnlijk de spannendste sprintrace van het jaar."