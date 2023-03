Max Verstappen: 'Niet steeds aan de sport sleutelen'

In de Formule 1 gaan stemmen op om het aantal vrije trainingen terug te schroeven. Naast de baas van de F1 lijken diverse coureurs hiervoor wel te porren. Max Verstappen niet. Die houdt sowieso niet zo van de hang naar verandering in de Formule 1.

F1-baas Stefano Domenicali denkt openlijk na over het schrappen van vrije trainingen, omdat het volgens hem voor de toeschouwers weinig interessant is. Minder trainen zou mogelijk tot grotere verrassingen in een raceweekend leiden. Onder meer George Russell, Pierre Gasly en Logan Sargeant spraken hiervoor steun hun uit. Max Verstappen niet, die vindt dat alles bij het oude principe moet blijven. "Toen ik vroeger naar Formule 1 keek, vond ik het al heel mooi, die opbouw en dan uitkijken naar de race op zondag", aldus Verstappen donderdag in Australië volgens NU.nl. "Ik ben er geen fan van om het hele format aan te passen, ze moeten uitkijken dat de sport niet te veel verandert. Ik vind het belangrijk dat daar niet steeds aan wordt gesleuteld."

Daarbij vindt Verstappen het nogal opmerkelijk dat juist George Russell er wél voorstander van is. De Mercedes-coureur is er met zijn huidige niet al te beste auto juist bij gebaat om veel te trainen en te testen met eventuele upgrades. "Russell was ook juist degene die vond dat we meer moesten testen in de winter. Dus dit is een beetje apart."

Verstappen is het raceweekend in Australië prima begonnen. In de eerste vrije training op het circuit van Albert Park in Melbourne klokte de tweevoudig wereldkampioen de snelste tijd, in de grotendeels door regen bepaalde tweede vrije training zette de Red Bull-kopman de derde tijd neer.