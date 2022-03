Formule 1 deze week van start: vooruitblik GP van Bahrein

Na de winterstop is het dit weekend weer tijd voor de seizoensopener van de Formule 1 op het Bahrain International Circuit in, jawel, het oliestaatje Bahrein. Het is erop of eronder voor de teams, want nu zal duidelijk worden wie de aerodynamica het beste op orde heeft. AutoWeek blikt vooruit op het eerste raceweekend van dit jaar.

De Formule 1 racet al sinds 2004 nagenoeg onafgebroken in Bahrein. Alleen in 2011 werd de race afgeblazen vanwege protesten tegen het regime aldaar. Er is nog steeds veel kritiek op het racen in een land waar de mensenrechten onder druk staan, maar Bahrein is beslist niet het enige land op de kalender waar dat het geval is. De eerste winnaar op het circuit was Michael Schumacher in 2004. Lewis Hamilton is echter de coureur die er het vaakst won: in 2014, 2015 en gedurende de afgelopen drie seizoenen. Een andere sterke coureur in Bahrein is Sebastian Vettel, die in 2012 en 2013 voor Red Bull won en in 2017 en 2018 met Ferrari de overwinning pakte. Max Verstappen heeft nog nooit gezegevierd in het oliestaatje.

Lewis Hamilton lijkt gebaseerd op het verleden de favoriet te zijn in Bahrein, maar met de geheel nieuwe auto's is het op dit moment lastig te beoordelen waar de teams ten opzichte van elkaar staan als het om snelheid gaat. Mercedes-AMG verraste vriend en vijand in Bahrein met een grondig gewijzigde W13 die opeens nauwelijks meer beschikte over sidepods, de luchtinlaten aan de zijkant van de auto. Die zaten er tijdens de testdagen in Barcelona nog wel op. Qua rondetijden gooide het team in Bahrein geen hoge ogen. Dat kan onderdeel zijn van een strategie die in de sport ook wel 'sandbaggen' wordt genoemd: jezelf slechter voordoen dan je eigenlijk bent om de concurrentie niet al te veel wakker te schudden.

Ook is het de vraag hoe George Russell gaat presteren bij Mercedes-AMG. Vorig jaar mocht hij al even invallen in Bahrein toen Lewis Hamilton geveld was door het coronavirus. Toen wist de jonge Brit indruk te maken, alleen door een blunder van het team bij de pitstop zag hij een podiumplek aan zich voorbijgaan.

Red Bull voerde tussen de tests in Spanje en Bahrein wat updates door voor de RB18, maar in grote lijnen bleef het ontwerp hetzelfde als bij de wintertest in Barcelona. Verstappen tikte tijdens de laatste testdag de snelste rondetijd binnen. Hij was zo'n zeven tienden sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc. Ferrari leek er goed bij te zitten met de tests. Het team koos er vorig jaar voor om de doorontwikkelingen aan de 2021-auto te laten varen en zich volledig te focussen op 2022. Dat lijkt zich nu uit te betalen. Gebaseerd op de testdagen lijkt Red Bull voorlopig het te kloppen team, gevolgd door Ferrari en Mercedes-AMG. Dit weekend zullen we pas echt zien hoe de kaarten geschud zijn.

Het tijdschema voor de Grand Prix van Bahrein ziet er als volgt uit: