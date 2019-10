Fords ‘Mustang-EV’ in beeld

Dat er een auto op komst is die aan die omschrijving voldoet, is namelijk al even bekend. Met die kennis in het achterhoofd is het niet lastig om te raden wat we hier we hier voor ogen hebben. De afbeeldingen werden op Instagram gedeeld door ‘Allcarnews’ en zijn vaardig in een screenshot vastgelegd door Inside EVs.

Ze tonen een vijfdeurs koetswerk met een sterk aflopende daklijn. De Mustang-elementen zitten dan ook vooral in de details, al is de complete neus wel een fors detail. De gehele voorgevel vertoont namelijk overduidelijk Mustang-elementen. Aan de achterzijde komt Fords legendarische sportieveling vooral tot uiting in de achterlichten, die elk zijn onderverdeeld in drie verticale elementen.

Toch zijn er ook redenen om de plaatjes in twijfel te trekken. Zo lijkt de voorzijde door de aan de bovenzijde afgeplatte koplampen vooral op de Mustang van vóór de facelift. Hoopgevend is dan weer het feit dat de hier afgebeelde auto sterk op de vanmorgen getoonde teaser lijkt.

Op 17 november weten we meer, want dan trekt Ford definitief het doek van z’n eerste ‘dedicated’ EV. Vervolgens verschijnt de auto, die volgens de overlevering overigens bijna 500 km ver komt op een acculading, in 2020 op de markt.