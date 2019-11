Ford's elektrische 'Mustang SUV' gespot

We moeten nog even geduld hebben, maar deze maand trekt Ford dan eindelijk het doek van haar volledig elektrische SUV met Mustang-invloeden. De auto, die naar alle waarschijnlijkheid als March E door het leven zal gaan, is dankzij onze spionagefotograaf al grotendeels te zien.

Ford wil de komende jaren meer gaan inzetten op EV's. Geheel in navolging van de hedendaagse trends kiest het merk ervoor om een volledig elektrische aandrijflijn in een SUV te plaatsen. De auto, die volgens hardnekkige geruchten als March E door het leven zal gaan, combineert de ruimtelijke koets met stijlelementen van een auto die hele andere associaties oproept dan elektrisch rijden: de Ford Mustang. In eerder verschenen computertekeningen konden we dat al duidelijk zien.

Op bovenstaande foto's wordt wederom duidelijk dat de 'March E' duidelijk bij zijn sportieve broer leentjebuur heeft gespeeld. De neus is overduidelijk gerelateerd aan die van de Mustang. We zien scherpe en agressief ogende koplampen, gecombineerd met een grille in dezelfde vorm als die van de Mustang. Aan de achterzijde treffen we aan weerskanten drie verticale achterlichtjes, zoals we die van oudsher op de Mustang zien. Een scherpe 'heup' boven de achterwielen is eveneens een knipoog naar de muscle car.

Hoewel het uiterlijk nu dus geen grote geheimen meer voor ons in petto heeft, zijn we benieuwd hoe het hele plaatje er zonder camouflage uitziet. Gelukkig hoeven we daarop niet lang meer te wachten. Over negen dagen, op 17 november, krijgen we de gehele auto te zien. De March E komt volgend jaar op de markt en zal naar verluidt bijna 500 kilometer kunnen afleggen op één acculading. We zullen zien of Ford net zo'n succes van de elektrische SUV kan maken als van zijn inspiratiebron.