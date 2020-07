‘Ford wil af van Wrangler-naam op Bronco-banden’

Eén van de populairste offroadbanden op de markt is de Goodyear Wrangler, die ongetwijfeld niet geheel toevallig naar Jeeps iconische offroader is vernoemd.

De band is kennelijk zelfs zo alomtegenwoordig in dit deel van de markt dat Ford er niet aan ontkomt om bepaalde varianten van de nieuwe Bronco van ‘Wranglers’ te voorzien. Het gaat hierbij ook nog eens om de ruige Sasquatch-variant (vernoemd naar Bigfoot), die met 315/70R17 naar verluidt de hoogste banden heeft die ooit zijn geleverd op een productiemodel.

Een nadere studie van de persfoto’s leert dat de Bronco-banden inderdaad groot de naam ‘Wrangler’ tonen. Dat is toch een beetje alsof een Volkswagen Golf de naam ‘Corolla’ op zijn banden heeft staan. In het geval van de Bronco prijkt de naam in kwestie ook nog eens vijf keer op de auto, aangezien de nieuwe Ford zijn reservewiel meedraagt op de achterklep.

Speciale banden

Volgens Motor1 is het bandentype Ford een doorn in het oog. Productie-Bronco’s in Sasquatch-trim krijgen daarom speciale Goodyear-banden mee. De naam ‘Wrangler’ zal daarbij alleen aan de binnenkant van de band te zien zijn, in elk geval totdat de banden aan vervanging toe zijn en er een reguliere set moet worden gemonteerd.

Saillant detail: ook in zijn eigen documentatie probeert Ford de naam ‘Wrangler’ angstvallig te vermijden. De desbetreffende banden worden in onderstaande tabel ‘Goodyear Territory’ genoemd, terwijl de officiële naam toch echt ‘Goodyear Wrangler Territory’ is.