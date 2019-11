Ford voorziet Mustang van elektrokracht én handbak

De Ford Mustang ontspringt tot op heden - gelukkig - de dans qua elektrificatie. Dat betekent echter niet dat de Amerikanen volledig conservatief blijven in hun benadering van de Mustang. Op den duur zal ook dat model waarschijnlijk aan de stekker moeten en daar is deze bijzondere Mustang 'Lithium' een eerste vooruitblik op.

Als je een auto moet noemen die je niet associeert met duurzame en moderne mobiliteit, dan is de kans groot dat de Ford Mustang in je gedachten opkomt. De uitspraak 'there's no substitute for cubic inches' was jarenlang hét motto voor dergelijke auto's. Toch is ook Ford inmiddels naar vervangers van de grote benzineslurpers aan het kijken, want samen met Webasto heeft het deze volledig elektrische 'one off' Mustang ontwikkeld.

Ford meldt dat deze Mustang een logisch gevolg is van een veranderende toekomstvisie van het merk: "Ford maakt er geen geheim van dat we onze populairste modellen elektrisch willen maken," aldus Fords chef productontwikkeling, Hau Thai-Tang. Samen met accubouwer Webasto mondt dat uit in deze ruim 900 pk sterke elektro-Mustang. Het koppel bedraagt volgens Ford bijna 1.400 Nm. Dit alles is te danken aan een beresterke elektromotor die een piekvermogen van maar liefst 1.000 kW naar de wielen kan sturen.

Indrukwekkende cijfers, die van de elektrische Mustang ongetwijfeld een waar monster op de dragstrip maken. Mocht je een sprintje wagen, dan is het wel zaak om goed te kunnen schakelen. Gek genoeg heeft Ford de elektrische Mustang voorzien van een handgeschakelde zesbak. Normaal gesproken is schakelen niet nodig in een EV, maar volgens Ford is er bewust moeite gedaan om een versnellingsbak te koppelen aan de elektromotor 'om het beste van twee werelden te combineren'. Een bijzondere combinatie.

Voorlopig blijft het nog even bij deze eenmalige elektrische Mustang-creatie, maar het duurt niet lang meer voordat we Mustang-invloeden in combinatie met elektrokracht zien. Ford komt immers komend jaar met een volledig elektrische SUV die stijlelementen overneemt van de populaire musclecar.