Ford zou tot 1,3 miljard dollar, ofwel krap € 1,1 miljard, aan boetes en naheffingen kunnen krijgen, meldt het merk volgens Automotive News zelf. De verwachting wordt uitgesproken tegen het einde van een lange en slepende rechtszaak over de kwestie, waarin de compacte Ford Transit Connect de hoofdrol vervult.

De Transit Connect wordt namelijk niet in de VS, maar achtereenvolgens in Turkije (eerste generatie) en in Spanje (huidige generatie) gebouwd. Dat is een probleem voor de Amerikaanse tak van het bedrijf, want voor in het buitenland gebouwde bedrijfswagens geldt in de VS een importheffing van maar liefst 25 procent. Deze heffing heet in de volksmond de ‘chicken tax’, omdat de invoering ervan in de jaren zestig een reactie was op soortgelijke tarieven van Europese landen op uit de VS afkomstige kip.

Sindsdien is de invoer van bedrijfsauto’s eigenlijk niet interessant meer, tenzij je een slimme oplossing bedenkt. Dat doet Ford al jaren voor de Transit Connect, de op één na kleinste auto uit de Europese Transit-line-up. De Connect wordt voor de Amerikaanse markt als personenbus gebouwd en als zodanig ingevoerd. Direct na de import, en voordat de bussen aan klanten worden afgeleverd, wordt de achterbank weer verwijderd en is de Transit Connect dus weer gewoon een bestelbus.

De achterbank in kwestie laat naar verluidt geen twijfel bestaan over het doel van deze toevoeging. Hij zou zijn uitgevoerd in de goedkoopst mogelijke stof, niet passen bij de voorstoelen en slecht zijn afgewerkt. Ford werpt tegen dat de Transit Connect met die bank gewoon voldoet aan alle Amerikaanse regels op veiligheidsgebied en dus volgens de letter der wet daadwerkelijk als een personenbus kan worden beschouwd.