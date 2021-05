Ford-topman lijkt te hinten op elektrische Bronco

De reïncarnatie van de Ford Bronco, nu bijna een jaar geleden, is Fords antwoord op de Jeep Wrangler. Een offroader met klassieke looks en moderne techniek. In de VS likken ze hun vingers erbij af, dus is het hoe dan ook een verstandige zet van Ford. Werk aan de winkel dus voor Jeep om met deze nieuwe concurrent erbij toch het laatste woord te hebben. De komst van een elektrische Wrangler, waar we in de vorm van de Wrangler Magneto Concept een vooruitblik op kregen, lijkt wat dat betreft een meesterzet.

Een zelfverklaarde aandeelhouder van Ford vroeg op Twitter aan Ford-CEO Jim Farley waarom het stil is rond de Bronco als het aankomt op elektrificatie. "...Ford is vastbesloten om op elektrisch over te gaan in de toekomst, maar waarom heeft Ford nog geen mening over een elektrische versie van een nieuw product als de Bronco?", zo vroeg hij. Farley zag zich genoodzaakt te reageren. Hij zegt, vrij vertaald: "Wat maakt dat je denkt dat we die niet hebben?" Dat kan natuurlijk betekenen dat Ford van mening is dat een elektrische Bronco niet nodig is, maar dat zou wat makkelijker te zeggen zijn dan aan te kondigen dat er werkelijk een elektrische versie komt. Dikke kans dus dat er achter de schermen iets klaargestoomd wordt.

Ford zet überhaupt steeds meer in op elektrificatie in thuisland VS. Uiteraard is er de Mustang Mach-E die ook in Nederland leverbaar is, maar daarnaast komt er een elektrische F-150 en is er inmiddels ook een elektrische Transit. Dat de Mustang-naam en de F-150 aan elektrische aandrijving gelinkt worden, laat zien dat Ford niet schroomt om namen op EV's te plakken die eerder symbool stonden voor grote verbrandingsmotoren. De Bronco zou prima in dat rijtje passen. Een elektrische Bronco zou eventueel ook interessant zijn voor de Europese markt, zeker nu Ford in ons deel van de wereld de komende jaren transformeert naar een puur elektrisch merk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.